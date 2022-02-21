«Я сама голод перенесла»: 83-летняя волжанка передала шоколад и закрутки детям с Донбасса

Пенсионерка не смогла остаться в стороне от чужой беды. Кадр с видео администрации Волгоградской области.

В Волгограде и Волжском разместили первую партию беженцев с Донбасса, которые прибыли в регион, чтобы сохранить свою жизнь. В ДНР и ЛНР обострилась ситуация. Волгоградская область приняла более 400 детей, женщин и стариков. Волгоградцы не остались в стороне от чужой беды и начали приносить в пункты временного размещения гуманитарную помощь. Продукты питания передают даже пожилые. Так в Волжском 83-летняя Мария Покручина для беженцев принесла шоколадку и большую банку с соленными помидорами и огурцами.

- Я пришла передать помощь деткам, беженцам с Украины. Принесла шоколадку и свою закрутку домашнюю. Я сама голод перенесла в войну, отца забрали. У мамы шестеро детей было. Я думаю, как же так, сама такой голод перенесла, что смогу, то и принесу, - рассказала волжанка Мария Покручина.

Когда Мария Васильевна узнала, что первых беженцев разместили в гостинице в Волжском, решила прийти в пункт сбора гуманитарной помощи. В городе-спутнике к местным жителям в соцсетях обратились общественные организации. Руководители «Детского фонда», «Союза женщин города Волжского» и Совета отцов просят горожан оказать помощь беженцам, кто чем может.

- Просим откликнуться волжан и принести посильную помощь: детское питание, памперсы, предметы личной гигиены, товары первой необходимости в отделение «Детского фонда» по адресу: пр. Ленина, 97. Уточнить список необходимых беженцам вещей можно по телефону 8 (8443) 27-71-78, помощь принимается с 10 до 16 часов, - написали в соцсетях общественники.

Жители Волжского, которые готовы разместить у себя эвакуированных людей, могут обратиться в пункты временного размещения. Они находятся в гостинице «Ахтуба» (ул. Сталинградская, 8, тел. 8 (8443) 21-10-11), в санатории-профилактории «Ахтуба» (ул. Набережная, 2д, тел. 8 (8443) 41-07-71, 34-14-01, 34-20-32), в гостинице «Спорт-отель» (ул. Набережная, 2а/2, тел. 8 (8443) 55-67-67, 55-67-48, 8-961-079-48-32).

Напомним, из-за обострения ситуации на Донбассе началась эвакуация жителей в регионы России. Первый поезд с беженцами в Волгоградскую область прибыл вечером в воскресенье. Детей, женщин и пожилых людей расселили в пункты временного проживания в Волгограде и Волжском. Всего в регион прибыли 433 беженца. 21 февраля губернатор Андрей Бочаров ввел режим чрезвычайной ситуации.