В Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: Администрация Волгоградской области

В связи с осложнением ситуации в ЛНР и ДНР в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом на оперативном совещании 21 февраля заявил губернатор Андрей Бочаров. В регионе организована работа по размещению людей, пребывающих с Донбасса. Первая партия беженцев пребыла в Волгоградскую область накануне.

- При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Ранее в области уже начал работу оперативный штаб по решению вопросов по приему и размещению беженцев с ДНР и ЛНР. 433 эвакуированных детей, женщин и стариков в воскресенье приняли в гостинцах Волжского и Волгограда. Особое внимание должно быть уделено оказанию психологической, социальной и медицинской помощи. Ожидается, что некоторых беженцев смогут у себя приютить семьи волгоградцев, которые будут готовы их принять.

На оперативном совещании было объявлено о продолжении взаимодействия с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и Ростовской областей. Также Андрей Бочаров среди поставленных задач объявил сбор помощи беженцам.

- Организовать сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Предлагаю региональным отделениям парламентских политических партий, Общероссийскому Народному фронту, профсоюзным и общественным организациям принять участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенным на территории Волгоградской области, - заявил губернатор Волгоградской области.

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