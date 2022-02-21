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Общество21 февраля 2022 6:22

В Волгограде ночью разместили 150 беженцев из ДНР и ЛНР

Их приняли в гостинице на севере города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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150 беженцев разместили в Волгограде

150 беженцев разместили в Волгограде

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 20 февраля в Волгоградскую область прибыл первый поезд из ЛНР и ДНР с беженцами, в основном это женщины и дети. Из-за напряженной обстановки в регион приехали 433 человека, 150 из них, в том числе одного грудничка, разместили в Волгограде. Их приняли в гостинице «Старт» в Тракторозаводском районе, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. В пункте временного размещения есть спальные места и горячее питание.

В мэрии Волгограда ночью собрался оперативный штаб, на котором были определены несколько мест для размещения людей с Донбасса. Областной центр готов принять и разместить новые партии беженцев.

Отметим, первый поезд из ДНР и ЛНР накануне приехал в Волжский. В городе-спутнике беженцы были размещены в гостиницах «Ахтуба» и «Спорт-отель», санатории «Ахтуба». Так как среди прибывших регион много школьников, то для них будет организован учебный процесс.

Напомним, в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности и создали оперативный штаб по приему беженцев.