Жительница Луганска встретила 45-летие в пункте размещения беженцев в Волгограде

Сколько людям придется провести вдали от своего дома, даже представить невозможно. Фото: администрация Волгоградской области.

«Мы, конечно, в шоке от происходящего дома. Но как вы нас встретили, мы, конечно, в восторге — это немного дает забыть, что там происходит», - говорит жительница Луганска Оксана Тарапат. Свое 45-летие женщина встретила сначала в поезде, а потом в гостинице «Ахтуба» в Волжском, куда ее эвакуировали вместе с двумя дочками 7 и 10 лет. В понедельник, 21 февраля, размещенных в Волгоградской области жителей Донбасса проведал губернатор. Беженцы рассказали, что приемом в нашей области они довольны и благодарят за оперативную помощь с документами.

- У меня там кошка дома. Мелиса, - пожаловалась Андрею Бочарову младшая дочь Оксаны Тарапат.

Напомним, вчера в область прибыл первый поезд с беженцами. К нам привезли 433 человека, которых расселили в 4 пунктах временного размещения. Один из самых больших – в гостинице Ахтуба. Здесь организовали не только питание и спальные места, но и медицинские кабинеты, где прибывшие смогли сдать ПЦР-тесты, а также выездные пункты миграционной службы, пенсионного фонда, банков, отделений соцзащиты: работники помогут людям получить необходимые выплаты.

Детям тоже не дают скучать. Для них организовали досуг и спортивные секции, школьникам пообещали организовать учебный процесс.

Люди благодарят за прием, говорят, что в Волгограде их встретили как родственников.

- Там, конечно, страшно: столько отстроили мы с 2014 года, а сейчас стреляют по домам, по окнам, - рассказывают люди.

- В течение трех суток будут приняты решения о дальнейшем размещении людей в муниципальных образованиях: либо в пунктах коллективного размещения, либо в семьях — очень большой запрос со стороны жителей Волгоградский области, — рассказал по итогам выездное совещания Андрей Бочаров.

Сегодня волгоградские власти ввели на территории региона режим ЧС. Оперативный штаб постоянно работает по всем вопросам, касающимся приема беженцев.