Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 января: за половину недели заболели почти 3 тысячи человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 27 января Фото: Артем КИЛЬКИН

«Омикрон» подтверждает свою высокую заразность, в Волгоградской области за неполную неделю ковид подхватили почти 3 тысячи человек. За 4 дня выявили 2 874 случая COVID-19. Как рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе, 27 января коронавирусом в регионе заразился 821 человек, что стало очередным рекордом за всю пандемию. По всей стране сегодня также новый максимум числа заболеваний - 88 816 новых случаев ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 января 2022 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию в регионе COVID-19 подхватили 137 686 жителей, скончались 5 953 волгоградцев. 27 января жертвами коронавируса стали 13 пациентов волгоградских ковидариев.

Несмотря на огромные цифры по новым заболевшим, число госпитализаций в Волгоградской области пока в несколько раз меньше. За последние сутки в инфекционные госпитали с коронавирусом легли 239 человек. Выписались накануне с выздоровлением 195 пациентов. За все время распространения вируса вылечился от ковида 124 231 житель региона.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все большее число школ и детских садов закрываются на карантин. Дети массово болеют коронавирусом и ОРВИ. 26 января полностью на карантин ушли 64 школы Волгоградской области.

Волгоградцы с симптомами вирусного заболевания большим числом идут в поликлиники, что вызывает огромные очереди. Для снижения нагрузки на терапевтом губернатор Андрей Бочаров призвал жителей региона с легким недомоганием ОРВИ лечиться дома без посещения поликлиники, а работодателей попросил предоставлять сотрудникам 3 выходных дня без больничного листа. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений выступила с обращением к организациям и предпринимателям сохранять работникам зарплату на эти 3 дня домашнего лечения.

Волгоградский Роспотребнадзор посчитал пациентов со штаммом «омикрон». На 26 января его выявили у 34 волгоградцев.