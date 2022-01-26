Волгоградский Роспотребнадзор посчитал число выявленных случаев «омикрона»

Не у всех пациентов с коронавирусом определяют штамм ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области с молниеносной скоростью растет заболеваемость коронавирусом. Новая волна пандемии бушует из-за распространения самого заразного штамма «омикрон». В регионе ведется мониторинг за его циркуляцией. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на 26 января общее число выявленных случаев «омикроном» составляет 34 человека. Среди заразившихся 4 ребенка лет 14 лет и 30 взрослых от 18 до 76 лет.

- Из числа инфицированных новым штаммом «омикрон» выезжали за рубеж 3 человека. Среди вновь выявленных случаев заболевание протекает в форме ОРВИ, без осложнений, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Заразившиеся были изолированы и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Контактные лица также прошли тестирование. Санитарные врачи напоминают, что необходимо продолжать носить маски для лица, соблюдать дистанцию и использовать антисептики для рук.

26 января в регионе ковидом заболели 816 жителей. Реальное число случаев «омикрона» может быть в разы выше выявленного. Дело в том, что не у всех пациентов с COVID-19 определяют штамм вируса. На прошлой неделе в области было выявлено 19 случаев «омикрона».