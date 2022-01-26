В Волгоградской области 64 школы полностью закрыли на карантин

Ежедневно карантин объявляют в десятках новых школ региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области из-за вспышки ОРВИ и омикрона ежедневно растет число школ, в которых объявлен карантин. На внеплановые каникулы пришлось уйти ученикам 64 школ, гимназий и лицеев Волгограда и области. В большинстве случаев дети повально болеют ОРВИ – из-за сезонных вирусов приостановили занятия в 51 школе. Еще 13 перевели на карантин из-за вспышки в учебном заведении коронавируса.

Тяжелая ситуация не только в Волгограде, где карантин по ОРВИ и COVID-19 ввели в 50 учебных заведениях. Из-за коронавируса отправили по домам учеников 5 школ Волжского, а также средних образовательных учреждений в Серафимовческом, Новоаннинском и Калачевском районах. Еще в 152 школах Волгоградской области на карантин закрыты отдельное классы, где выявлены заболевшие ковидом. В 56 школах отдельные классы не учатся из-за эпидемии ОРВИ.

Как объясняют в комитете образования и науки региона, на карантин закрывают классы, если даже у одного ребенка положительный результат теста на коронавирус. В случае с ОРВИ заболеть в классе или школе должно не менее 20% учеников.