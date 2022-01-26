В Волгограде предложили не брать больничный работникам с легкими симптомами ОРВИ

Волгоградцам предлагают лечить легкие симптомы омикрона, не обращаясь к врачам. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Волгоградской области бушует омикрон, суточный прирост заболевших уже приближается к тысяче. Но далеко не всем зараженным требуется помощь врача. Половина волгоградецв болеет бессимптомно, еще 41% - в легкой форме. Но им все равно приходится идти в поликлинику, сидеть в очередях, чтобы открыть и закрыть больничный лист. Нагрузка на терапевтов очень сильно возросла, в связи с чем волгоградский губернатор выдвинул предложение: отпускать работников с легкими симптомами домой и не требовать больничный, если их состояние нормализуется за три дня. Конечно, тем, кто будет болеть более тяжело, все же нужно будет посетить врача и открыть больничный лист.

Такую мысль Андрей Бочаров высказал на совещании с депутатами, общественниками, торгово-промышленной палатой. Идея в том, чтобы хоть немного разгрузить систему здравоохранения, которая сейчас просто захлебывается от количества заболевших.

«Анализ обращений в поликлиники показывает, что приходят значительное количество людей, у которых болезнь проходит легко, даже без повышения температуры, которые нуждаются только в регистрации самого факта болезни и открытии больничного листа, — пояснил Андрей Бочаров.

Число обращений к терапевтам районных поликлиник всего за несколько дней вырос в 5 раз, и это, по словам властей, только начало распространения «омикрона». Количество зараженных будет расти в геометрической прогрессии.