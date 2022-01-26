В Волгоградской области призвали сохранять зарплату сотрудникам, освобожденным от работы на 3 дня из-за симптомов ОРВИ

Волгоградских работодателей призвали сохранять зарплату сотрудникам, которые лечатся дома без больничного в течение трех дней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области растет число заболевших с коронавирусом и ОРВИ, из-за чего в поликлиниках образуются огромные очереди. Жители вынуждены брать больничные. 26 января губернатор предложил работодателям освобождать от работы сотрудников на 3 дня с легкими симптомами респираторного заболевания. Тогда волгоградцам не придется открывать больничные листы. Инициативу рассмотрела трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела предложение и призвала руководителей организаций и предпринимателей предоставлять работникам 3 выходных дня для лечения с легким недомоганием и сохранять заработную плату.

Этот призыв был вызван стремительным распространением «омикрона», который имеет самую высокую среди всех разновидностей коронавируса заразность. Как рассказали в администрации Волгоградской области, документ обращения подписали заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, председатель Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» Татьяна Гензе, сопредседатель правления Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области» Анатолий Бакулин.