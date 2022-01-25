Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 января: заболеваемость резко идет вверх

За сутки в госпитали поступило более 200 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области резко идет вверх. За сутки в регионе 684 новых случая COVID-19 – все прошлые рекорды пандемии побиты с солидным запасом. Волна омикрон-штамма только началась, на пиковых значениях власти прогнозируют до 2 тысяч заболевших в сутки. Общее число заразившихся волгоградцев на сегодня превысило 136 тысяч человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 января 2022 года.

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Стали чаще болеть ОРВИ и коронавирусом дети от 7 до 14 лет и подростки. В регионе зафиксировано 169 случаев гриппа, сообщили в облздраве. Тем временем, в регион поступила вакцина для детей.

При этом в регионе растет число госпитализированных – 203 пациента попали в ковидные госпитали за минувшие сутки. Но по сравнению с ноябрьскими цифрами это совсем немного. Зато выписавшихся по выздоровлению угнетающе мало – 127 человек. Всего в регионе переболели коронавирусом уже 123,8 тысячи жителей. Немало повторных случаев.

Общее число жертв коронавируса в регионе неумолимо приближается к 6 тысячам. За минувшие сутки в Волгограде и области подтвердили еще 16 смертей.

Нагрузка на амбулаторную сеть растет с каждым днем. Волгоградцы жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках. Поэтому терапевтам и сотрудникам скорой введут надбавки за коронавирус с 1 февраля.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Их действие продлили на неопределенный срок. Добавили и несколько новых положений. Среди них – новый порядок работы МФЦ, которые вдвое сократят очный прием. Смотрите, что изменится в ковид-ограничениях в Волгограде и области с февраля 2022 года.