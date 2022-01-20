Ковид-ограничения в Волгоградской области: что изменится с 1 февраля 2022

Аптекам рекомендовали иметь трехмесячный запас лекарств от ковида и ОРВИ. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С появлением в Волгоградской области омикрон-штамма вышло новое постановление 179, которое вносит изменения в карантинные ограничения по коронавирусу и антиковидные меры с 1 февраля 2022 (скачать текст постановления). Работодателям региональный оперштаб рекомендует чаще и больше тестировать сотрудников на COVID-19 и вводить вахты, а МФЦ минимум вдвое сократит очный прием. Рассказываем, что еще изменится в Волгограде, и какие ковид-ограничения действуют в области в феврале 2022 года.

С 1 февраля 2022 МФЦ Волгограда и области будут очно принимать посетителей только по предварительной записи. При этом количество окон, где выдают и принимают документы, сократят не менее, чем в два раза.

- Переходя на такой формат, мы не ограничиваем время работы многофункциональных центров и не сокращаем перечень оказываемых услуг, как это было сделано в некоторых других регионах, - прокомментировала руководитель ГКУ МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская.

Записаться на прием в МФЦ с 1 февраля 2022 в Волгограде и области можно будет еженедельно по субботам на сайте mfc.volganet.ru или по телефону: 8(8442)92-40-14. Принимать звонки будут 66 операторов.

Раньше делать ПЦР-тесты сотрудникам власти Волгоградской области рекомендовали два раза в месяц и только на предприятиях и в организациях, где штата больше 100 человек. С 20 января 2022 тестировать на коронавирус работников советуют не раже раза в 10 дней и в компаниях, где работает 50 и более человек. При этом охватывать рекомендуют уже не 10%, а не менее 25% сотрудников.

Еще один новый пункт постановления 179 касается промышленных предприятий, топливно-энергетического комплекса и других отраслей, где необходим непрерывный режим работы. Им рекомендуют «при необходимости вводить вахтовый метод работы на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством». Так уже давно работают сотрудники соцучреждений.

Аптекам рекомендовали сделать трехмесячный запас лекарств, которые применяют при лечении коронавируса и ОРВИ.

Все остальные ковид-ограничения в Волгоградской области продолжают действовать и в феврале 2022 года. QR-коды и сертификаты продолжат оставаться пропуском в заведения общепита, театры, бани, фитнес-клубы, кинотеатры и магазины. Маски в транспорте и общественных местах также необходимы. А на удаленке должны оставаться не менее 30% работающих волгоградцев. Сохраняется и запрет на массовые мероприятия, банкеты и прочие развлечения, а подростков не должны пускать без родителей в ТРЦ (подробности).