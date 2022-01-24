Терапевтам и сотрудникам скорой введут надбавки за ковид с 1 февраля

Нагрузка на поликлиники и скорую растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области вдвое за неделю выросло число заболевших коронавирусом. Цифры уже побили прежние рекорды пандемии. Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. Поэтому власти решили ввести региональные надбавки сотрудникам поликлиник и «скорой помощи», занятых в борьбе с COVID-19. Выплаты начнутся с февраля, сообщили на оперативном совещании в администрации региона 24 января.

- Поручаю ввести в действие с 1 февраля текущего года на период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе скорой медицинской помощи, - дал распоряжение облздраву губернатор Андрей Бочаров.

Чтобы все службы жизнеобеспечения региона в период вспышки заболеваемости ковидом продолжали работать, в поликлиниках и на «скорой» введут плавающий график работы дежурных смен. А заболевших врачей и медперсонал будут подменять студенты-медики со старших курсов.

По данным администрации региона, в раза чаще стали болеть дети. У половины заразившихся – омикрон-штамм коронавируса. При этом растет и число госпитализаций, немало тяжелых случаев.