В Волгоградской области началась вакцинация детей от коронавируса

Детей будут прививать пока исключительно в поликлиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

1440 комплектов вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет включительно получила Волгоградская область. Ее уже распределили по 6 прививочным центрам. Желающие сделать прививку родители могут обратиться в любое из этих учреждений. Об этом 25 января на брифинге оперативного штаба заявила заместитель председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

Прививать волгоградских школьников в торговых центрах не будут. Власти определили пока 6 поликлиник, в которых будут вакцинировать детей от коронавируса.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕТЯМ В ВОЛГОГРАДЕ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

- поликлиника №16 в Красноармейском районе,

- детская больница №1 в Кировском районе,

- детская поликлиника №6 в Ворошиловском районе,

- детская поликлиника №2 Краснооктябрьского района,

- детская поликлиника №2 Волжского,

- детская больница Камышина.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

Понадобится добровольное согласие на прививку одного из родителей или опекунов, если речь идет о детях до 15 лет. Дети более старшего возраста могут самостоятельно подписать такое согласие. Власти уточняют, что прививку от коронавируса детям делают на добровольной основе. Перед прививкой каждого ребенка обязательно осмотрит врач и примет решение о вакцинации.

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Елена Краснова уточнила, что противопоказаний к прививке «Спутник М» очень мало. Из постоянных противопоказаний - гиперчувствительность и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Всё. Есть еще временные противопоказаниия – недавно перенесенное ОРВИ или обострение хронического заболевания. В таких случаях рекомендую подождать с прививкой около 4 недель. Однако, если это было легкое ОРВИ без высокого подъема температуры, прививку можно делать сразу после нормализации состояния.

Представитель волгоградского облздрава отметила, что дети гораздо легче взрослых переносят эту вакцину, у них наблюдается меньше поствакцинальных реакций.