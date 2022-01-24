Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 января: заболеваемость бьет рекорды

Среди заболевших много молодежи и детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области число заболевших коронавирусом вторые сутки бьет рекорды – на сегодня подтвердили диагноз у 553 человек – это максимальные цифры с начала пандемии. При этом половина случаев приходится на омикрон-штамм. Общее число заразившихся COVID-19 превысило 135.3 тысячи человек, и по этому показателю регион опустился на 16-е место в стране, уступив Ставропольскому краю. Коллективный иммунитет составляет более 62,6%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 января 2022 года.

Большая часть заразившихся приходится на миллионный Волгоград – 366 заболевших за последние сутки из областного центра, 24 – из Волжского, 20 – из Камышина. Зафиксированы случаи ковида еще в 28 районах региона.

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На сегодня болеют коронавирусом 5732 волгоградцев. При этом в ковидных госпиталях проходят лечение 1900 пациентов, среди них много детей. Число госпитализаций растет, немало среди них тяжелых случаев. При этом выписанных пациентов в 5,7 раза меньше. За прошедшие 24 часа вылечились и закрыли больничные листы всего 96 жителей Волгограда и области. Всего выздоровели 123,7 тысячи человек. Нагрузка на амбулаторную сеть растет с каждым днем. Поэтому терапевтам и сотрудникам скорой введут надбавки за коронавирус с 1 февраля.

При этом летальных случаев после ковида и его осложнений оперштаб фиксирует все меньше. За сутки печальный список пополнили еще 13 человек. Среди них трое мужчин в возрасте от 54 до 87 лет, а также 10 женщин, младшей из которых было 62 года, старшей – 92. Среди жертв коронавируса 4 жителя Волжского, трое из Михайловки, двое из Городищенского района, по одному – из Быковского, Котовского, Николаевского и Среднеахтубинского.

В России за сутки такие же тенденции: более 65 тысяч заболевших, 21 тысяча выздоровевших и 655 смертей. При этом госпитализаций на 3,9% меньше, чем накануне.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Их действие продлили на неопределенный срок. Добавили и несколько новых положений. Среди них – новый порядок работы МФЦ, которые вдвое сократят очный прием. Смотрите, что изменится в ковид-ограничениях в Волгограде и области с февраля 2022 года.