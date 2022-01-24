В Волгоградской области много тяжелых больных и детей с коронавирусом

В больницах все больше детей с ковидом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На оперативном совещании в администрации Волгоградской области 24 января 2022 главной темой вновь стала ситуация с коронавирусом и адаптация к работе в условиях повышенной нагрузки на систему здравоохранения региона. По словам губернатора Андрея Бочарова, заболеваемость COVID-19 достигла рекордных значений, болеет много детей, много тяжелых случаев, огромная нагрузка легла на амбулаторное звено - больше половины заболевших с «омикроном».

- Исследования показывают, что уже более половины выявленных в Волгоградской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией вызваны новым штаммом «омикрон», - отметил на оперативном совещании Андрей Бочаров. - На высоком уровне продолжает оставаться доля тяжелых случаев течения болезни. Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего числа госпитализированных.

Чтобы справиться с новой волной коронавируса, в регионе разворачивают новые ковидные госпитали, готовят запас медикаментов и самое главное – кадры. На замену заболевшим медикам придут студенты старших курсов медуниверситета и колледжа. А работникам поликлиник и службы скорой помощи с 1 февраля введут стимулирующие надбавки.