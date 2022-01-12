Выпадет до 12 мм осадков: мощный снегопад завалит Волгоград к утру 13 января

Синоптики пообещали, что за день на город выпадет 12 мм снежных масс. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде наконец-то закончился ледяной дождь, который мучил пешеходов и водителей в последние сутки, но испытания не заканчиваются. В ночь на 13 декабря на регион обрушился мощный снегопад, началась метель и ударил мороз. Сегодня коммунальные службы города спать не будут: мэрия Волгограда уже отправила на дороги более 120 единиц техники. Основные магистрали города обещают почистить к утру.

- Муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района» уже приступили к активной фазе обработки улично-дорожной сети областного центра противогололедными реагентами, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации, которая поступила в мэрию от синоптиков, к утру на город выпадет 6 мм осадков, а к завтрашнему вечеру – 12 мм снежных масс. Из-за того, что под снегом находится лед, не избежать снежных накатов. И водителям, и пешеходом стоит быть очень аккуратными: травмоопасный период продолжается.

Самостоятельно снег не растает, потому что в ближайшие два дня в Волгограде ожидаются крепкие январские морозы до -12…-14 градусов в ночное время. Поэтому со снежными массами все же придется бороться коммунальщикам. Автомобилистам тоже не стоит пытаться в эти два дня ездить без лопаты.

В мэрии напоминают, что какое-то время на дорогах будет снежная каша, и это нормально. Такова технология уборки. Сначала на дороги высыпают песко-соляную смесь или бишофит. После чего нужно время для наступления реакции плавления. Немного позже подтаявший снег начнут счищать и вывозить снегоуборочные машины, тракторы и погрузчики.

Также стоит помнить, что прежде всего обрабатывают основные магистрали, спуски и подъемы, крутые повороты. И в последнюю очередь внутриквартальные дороги. Поэтому из двора выехать утром может быть проблематично. ГИБДД и мэрия советует в эти дни пересесть на общественный транспорт. А главное – не парковать машины вдоль дорог, где они будут мешать работе снегоуборочной техники.