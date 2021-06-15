Референдум о времени в Волгограде: забракованные облизбиркомом подписи перепроверят

Референдум все еще может состояться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хотя Волгоградский облизбирком и сообщил о признании недействительными 17,2% проверенных подписей за референдум о времени, битва за местное время в Волгограде продолжается. Члены инициативной группы сильно удивлены результатами проверки подписных листов и планируют обратиться в ИКВО с ходатайством о создании совместной рабочей группы, которая перепроверит подписи на достоверность. В первую очередь речь идет о 520 подписях, которым присвоили код ошибки №4 «Сведения об участнике референдума не соответствуют действительности». По итогам может последовать перепроверка и остальных забракованных избирательной комиссией подписей.

Напомним, из собранных в поддержку нового референдума о времени в Волгограде и области собрали 40,2 тысячи подписей. Облизбирком проверил 7303 подписи, 1256 из которых признали недействительными, что составило 17,2% при допустимых 5%. Так что станет референдум реальностью или нет, все еще под вопросом.

Как отмечают в инициативной группе, их уполномоченный представитель присутствовал при почерковедческой проверке подписных листов. И в это время отбраковали всего несколько десятков подписей. Кроме того, подозрений в подтасовке подписных листов у проверяющих не возникало. Но вот помарок, ошибок и исправлений было много.

- Это в очередной раз подтверждает, что подписант собственноручно вносил свои данные. Признание данных подписей недействительными или действительными является объектом отдельной дискуссии, - отмечают активисты. - Считаем, что волгоградцы отдавшие свои голоса за проведения Референдума не планировали сдавать экзамен по «чистописанию» и если в одной из граф подписного листа «закралась» помарка, подписант оставил достаточно сведений о себе, что бы его личность при отбраковке подписей была проверена должным образом.

Напомним, кампания по сбору подписей за второй референдум о времени в Волгограде стартовала 12 мая. Активисты по воле ИКВО потеряли 10 из 35 дней, отведенных законом, так как разрешение им выдали вечером 30 апреля - за час до начала длинных праздничных выходных. Но все же 3 июня волгоградцам сообщили, что подписей достаточно.

Среди причин, по которым облизбирком забраковывал автографы волгоградцев, неполное ФИО (85 штук), неполный адрес (115 штук) - перед Волгоградом или другим населенным пунктом нужно было непременно указывать Волгоградскую область, отсутствие права на участие в референдуме (52 штуки), исправления в дате (68 штук) могут быть, если, например, год указали в сокращенном формате - 30.06.21. Список причин растянулся на три листа, всего их 35.

- Есть желание самим увидеть этот учтенный брак, а не только протокол, потому как есть понятие "помарка" , а есть исправление и т.п., - члены инициативной группы Референдума не унывают. - Тем более в протоколе написано - "усматриваются основания для отказа в проведении референдума", значит, есть время и возможность проверить эти основания.

"КП-Волгоград" публикует протокол всех причин отбраковки подписей за проведение референдума о времени в Волгограде, предоставленный инициативной группой.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

Напомним, в Волгоградской области уже дважды за последние три года меняли часовой пояс. По итогам референдума 2018 года регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Однако депутаты и бизнесмены были недовольны разницей в час со столицей. Уже в 2020 году облдума затеяла опрос, по итогам которого состоялось возвращение в московское время, на него область перешла 27 декабря 2020 года. Однако этот вопрос продолжает волновать жителей региона.