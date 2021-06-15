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Общество15 июня 2021 22:07

Референдум о времени в Волгограде: забракованные облизбиркомом подписи перепроверят

Члены инициативной группы по проведению референдума о времяисчислении сильно удивлены результатами проверки подписных листов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Референдум все еще может состояться.

Референдум все еще может состояться.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хотя Волгоградский облизбирком и сообщил о признании недействительными 17,2% проверенных подписей за референдум о времени, битва за местное время в Волгограде продолжается. Члены инициативной группы сильно удивлены результатами проверки подписных листов и планируют обратиться в ИКВО с ходатайством о создании совместной рабочей группы, которая перепроверит подписи на достоверность. В первую очередь речь идет о 520 подписях, которым присвоили код ошибки №4 «Сведения об участнике референдума не соответствуют действительности». По итогам может последовать перепроверка и остальных забракованных избирательной комиссией подписей.

Напомним, из собранных в поддержку нового референдума о времени в Волгограде и области собрали 40,2 тысячи подписей. Облизбирком проверил 7303 подписи, 1256 из которых признали недействительными, что составило 17,2% при допустимых 5%. Так что станет референдум реальностью или нет, все еще под вопросом.

Как отмечают в инициативной группе, их уполномоченный представитель присутствовал при почерковедческой проверке подписных листов. И в это время отбраковали всего несколько десятков подписей. Кроме того, подозрений в подтасовке подписных листов у проверяющих не возникало. Но вот помарок, ошибок и исправлений было много.

- Это в очередной раз подтверждает, что подписант собственноручно вносил свои данные. Признание данных подписей недействительными или действительными является объектом отдельной дискуссии, - отмечают активисты. - Считаем, что волгоградцы отдавшие свои голоса за проведения Референдума не планировали сдавать экзамен по «чистописанию» и если в одной из граф подписного листа «закралась» помарка, подписант оставил достаточно сведений о себе, что бы его личность при отбраковке подписей была проверена должным образом.

Напомним, кампания по сбору подписей за второй референдум о времени в Волгограде стартовала 12 мая. Активисты по воле ИКВО потеряли 10 из 35 дней, отведенных законом, так как разрешение им выдали вечером 30 апреля - за час до начала длинных праздничных выходных. Но все же 3 июня волгоградцам сообщили, что подписей достаточно.

Среди причин, по которым облизбирком забраковывал автографы волгоградцев, неполное ФИО (85 штук), неполный адрес (115 штук) - перед Волгоградом или другим населенным пунктом нужно было непременно указывать Волгоградскую область, отсутствие права на участие в референдуме (52 штуки), исправления в дате (68 штук) могут быть, если, например, год указали в сокращенном формате - 30.06.21. Список причин растянулся на три листа, всего их 35.

- Есть желание самим увидеть этот учтенный брак, а не только протокол, потому как есть понятие "помарка" , а есть исправление и т.п., - члены инициативной группы Референдума не унывают. - Тем более в протоколе написано - "усматриваются основания для отказа в проведении референдума", значит, есть время и возможность проверить эти основания.

"КП-Волгоград" публикует протокол всех причин отбраковки подписей за проведение референдума о времени в Волгограде, предоставленный инициативной группой.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

По каким причинам браковали подписи волгоградцев.

Напомним, в Волгоградской области уже дважды за последние три года меняли часовой пояс. По итогам референдума 2018 года регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Однако депутаты и бизнесмены были недовольны разницей в час со столицей. Уже в 2020 году облдума затеяла опрос, по итогам которого состоялось возвращение в московское время, на него область перешла 27 декабря 2020 года. Однако этот вопрос продолжает волновать жителей региона.

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