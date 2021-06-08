Мы испугались рассказать все, как есть: школьников, придумавших историю с вооруженным нападением в Волжском, допросили полицейские

Подростки стреляли друг в друга резиновыми шариками из пневматической винтовки. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

8 июня волгоградцев ужаснула новость о том, что в Волжском неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум подросткам. Мальчишки получили травмы голени и предплечья. В своей школе они рассказали о случившемся. Пострадавших увезли в больницу, а многочисленные полицейские организовали розыск преступника. Но оказалось, что искать некого. Подростки ранили сами себя, а историю с нападением придумали, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

СТРЕЛЯЛИ И СНИМАЛИ НА ВИДЕО

Двое друзей играли дома у одного из них с пневматическим оружием. Они стреляли друг в друга резиновыми шариками и снимали это на телефон. Видеозапись оказалась у полицейских.

- Ну если что, я сниму, как шарик отрикошетит или в ногу войдет, - говорит на видео один из подростков.

В итоге после выстрела школьник получил травму предплечья. Друг оказал ему помощь и предложил в ответ выстрелить в себя.

ПЕРЕБИНТОВАЛ И ПРЕДЛОЖИЛ ВЫСТРЕЛИТЬ В ОТВЕТ

- Он меня перебинтовал и сказал: «Давай ты в меня выстрелишь, чтобы не было обидно». Я согласился. Потом мы испугались сказать все, как есть, и наврали, - рассказал в разговоре с полицейскими пострадавший.

От боли в верхней части тела у мальчишки ухудшилось самочувствие. Но выстрелить в ответ он все-таки согласился.

- Я обработал ему руку. Потом ему стало плохо. Я спросил: «Тебе нормально?». Он ответил: «Не очень». Я сказал ему: «Стреляй в меня, чтобы тебе не было обидно», - разоткровенничался второй подросток.

«ЗАЧЕМ-ТО РЕШИЛИ НАВРАТЬ ПРО НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ОБРАЗ»

После стрельбы друг в друга мальчишки 2005 и 2006 годов рождения пошли в школу №15. Одному нужно было на репетицию, а другому закрывать долги после завершения учебного года.

- Мой классный руководитель спросил, что случилось, - рассказал полицейским подросток, который первым стрелял по другу. - Мы зачем-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека, про несуществующий образ.

Как уточнили в региональном Главке МВД, ранее подростки в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учетах не состояли. По факту ложного сообщения в спецслужбы проводится проверка. Продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и следователи.

- Причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить затруднились, - подчеркнули в Следственном управлении СКР по региону.

Напомним, утром 8 июня в поселке Краснооктябрьский в Волжском ранения получили двое подростков 2005 и 2006 годов рождения. По их словам, в них из пневматического оружия стрелял неизвестный мужчина на перекрестке улиц Энтузиастов и Калинина. Ребята дошли до своей школы и рассказали о нападении. Бригады скорой помощи госпитализировали их в больницу Фишера. Прокуратура организовала проверку, к делу подключились и следователи. А десятки патрулей и нарядов полиции начали розыск преступника, которого на самом деле не существовало. История с нападением оказалась выдумкой.