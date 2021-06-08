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Происшествия8 июня 2021 13:48

Волгоградские следователи разбираются в обстоятельствах стрельбы у школы

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сегодня возле школы №15 в Волжском неизвестный выстрелил в двух подростков 15 лет. Оба ранены. Сотрудники СКР по Волгоградской области проводят доследственную проверку. Сейчас на месте инцидента работают криминалисты и оперативники Главка. Уже известно, что школьники гуляли в поселке Краснооктябрьский, как внезапно незнакомец открыл стрельбу из оружия травматического действия.

- В результате чего одному из мальчиков причинен ушиб голени, другому – мягких тканей предплечья. Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного СУ СКР.

Мужчина скрылся. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проверку проводит и прокуратура Волгоградской области.