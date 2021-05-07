Салют и фейерверк 9 мая 2021 в Волгограде: когда и где смотреть

Салют на День победы в Волгограде прогремит сразу в нескольких местах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Вечером 9 мая 2021 в Волгограде прогремят салют и сразу два фейерверка. В 2021 году город-герой отметит День Победы несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо салюта в программе праздника на 9 мая 2021 в Волгограде жителей и гостей города-героя ждут парад, концерты, реконструкции и «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Салют и фейерверк одновременно начнутся 9 мая 2021 в 22.00 на Центральной набережной Волгограда. Артиллеристы сделают 30 традиционных залпов с интервалом в 30 секунд из орудий. В это же время раскрасят небо заряды фейерверка. Где смотреть: военные дадут салют на нижней террасе набережной – примерно в 200 метрах слева от главной лестницы. Фейерверк будут запускать в месте, где раньше располагалось кафе слева от центральной лестницы. Лучше всего посмотреть салют 9 мая в Волгограде с центральной лестницы, а также практически с любой точки верхней и нижней террасы Набережной имени 62-й Армии, с теплохода, из-за Волги или высоких зданий.

Еще один роскошный салют 9 мая 2021 года в Волгограде прогремит в то же время на Мамаевом кургане, сразу по окончании первого в День Победы сеанса светового шоу инсталляции «Свет Великой Победы». Начало салюта – в 22.00. Смотреть его можно из любой точки вокруг главной высоты России, исключением станет площадь у Озера слез - ее закроют с 18 до 22 часов 9 мая на время съемок телеверсии концерта. Учтите, идти на Мамаев курган с 16 часов 9 мая придется пешком. С этого часа общественный транспорт будет пропускать остановки на кургане и у стадиона. Проезд от Второй продольной мимо телецентра также сделают пешеходным.

Подробную программу празднования Дня Победы 9 мая 2021 в Волгограде смотрите здесь, какие мероприятия пройдут в районах города – здесь.