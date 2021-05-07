3D инсталляция «Свет Великой Победы» 9 мая 2021 на Мамаевом кургане в Волгограде: когда начнется, где смотреть

Свет Великой Победы покажут на Мамаевом кургане 8 раз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2021 году 3D инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде будут показывать уже в шестой раз. Каждый год программа меняется. Посмотреть на Родину-мать, которой расцвечивают платья, и патриотическое 3D лазерное и световое шоу на День Победы жители и гости Волгограда смогут три дня подряд – 8, 9 и 10 мая 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, в 2021 году «Свет Великой Победы» будет посвящен истории побед русского народа от Александра Невского до наших дней. А во время минуты молчания будет звучать колокол строящегося храма Александра Невского.

Когда начнется 3D инсталляция «Свет Великой Победы» на День Победы 9 мая 2021 на Мамаевом кургане в Волгограде

9 мая 2021 на Мамаевом кургане в Волгограде покажут два сеанса 3D инсталляции «Свет Великой Победы» каждый продолжительностью 15 минут. Первый сеанс начнется в 21.45 и завершится салютом над монументом Родины-матери, который начнется в 22.00. Можно будет увидеть световое шоу и после фейерверка – второй сеанс начнется в 23.00. Но в День победы хороших мест будет мало – площадь у Озера слез перекроют с 18 часов ло 22.00 на время телесъемок концерта. А если соберется толпа, то вход на Мамаев курган перекроют, ведь коронавирусные ограничения никто не отменял. К тому же идти на курган в праздничный день с 16.00 придется пешком. Общественный транспорт на проспекте Ленина не будет делать остановки на Мамаевом кургане и на стадионе. А проезд от Второй продольной к мемориальному комплексу перекроют для автомобилей.

Посмотреть 3D инсталляцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде можно будет не только в День Победы, но и 8 и 10 мая 2021 года. В эти дни покажут по три сеанса лазерного шоу – в 21.00, в 22.00 и в 23.00.

Подробную программу празднования Дня Победы 9 мая 2021 в Волгограде смотрите здесь, какие мероприятия пройдут в районах города – здесь.