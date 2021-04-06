Ураган в Волгограде 6 апреля 2021: деревья падают на людей и провода

Скорость ветра в Волгограде достигает 25 метров в секунду Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Волгоград оказался во власти непогоды 6 апреля 2021. Штормовой ветер валит деревья, утром шел сильнейший дождь со снегом. Ураган в городе не прекращается. А он уже нанес приличный ущерб. В Волгограде меняются маршруты электротранспорта. Деревья падают на людей. К сожалению, не обошлось без трагедии. «КП-Волгоград» публикует последствия урагана в разных районах областного центра.

Главное управление МЧС по Волгоградской области предупредило о непогоде. Спасатели рекомендовали жителям региона избегать деревья, линии электропередач, шаткие конструкции. Все это может или упасть, или оборваться. Также подальше от этого нужно парковать автомобили. В домах и квартирах следует плотно закрыть форточки. Но не все послушали советы МЧС. К 12 часам для полицейские получили 10 обращений горожан из-за рухнувших растений на их авто.

В Красноармейском районе Волгограда утром во вторник дерево упало на 64-летнюю женщину. Во дворе дома на улице Брестской, 17 пострадавшая погибла от полученных травм. Следователи устанавливают все обстоятельство трагедии.

Еще одно дерево упало на женщину в Тракторозаводском районе. Пострадала 54-летняя волгоградка на улице Дзержинского. Она получила различные травмы, в состоянии средней степени тяжести ее отвезли в 25-ю больницу. Пациентку госпитализировали в нейрохирургическое отделение. А рядом, также на улице Дзержинского, еще одно дерево надломилось возле дома №38 на уровне четвертого этажа. Тополь упал на зеленую зону. В мэрии отметили, что на данной территории ежегодно производится опиловка сухих и аварийных ветвей у всех зеленых насаждений. Была проведена обрезка ветвей и у упавшего дерева.

В 7.05 в Советском районе трамваи №3 и №4 изменили маршруты следования. На провода около остановки «35-я Гвардейская дивизия» упало дерево. Электротранспорт был вынужден ходить через остановку «Мончегорская», пока специалисты убирали преграду. В 10.30 движение трамваев №3 и №4 было восстановлена по привычным маршрутам.

У школы №83 рухнула многолетняя береза. У входа в образовательное учреждение рабочие начали ее распиливать. Видео опубликовал общественник Сергей Островский.

Около 11.00 в Ворошиловском районе не выдержал светофор. Он упал на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина. Как рассказали в мэрии, было сорвано крепление на опоре светофора, из-за чего устройство отклонилось в сторону. На месте работает ремонтная бригада муниципального предприятия.

Пока никак не повлиял ураган на работу Международного аэропорта Волгограда. Самолеты улетают и прилетают. Воздушная гавань работает в штатном режиме, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе аэропорта.