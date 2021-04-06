10 обращений к полудню: в Волгограде из-за урагана деревья падают на машины

К 12-ти часам в полицию обратились 10 собственников автомобилей, на которые упали деревья. Кадр с видео Марии Сердюковой.

Капризы погоды застают все врасплох. 6 апреля 2021 года на Волгоград обрушилась вся сила Балканского циклона. И если утренний снег с дождем не вызвал серьезных последствий, то непрекращающийся ураган продолжает наносить ущерб городу. В большинстве случаев фиксируются падения деревья. К сожалению, не обошлось без трагедии. И с самого утра вторника волгоградцы начали обращаться в полицию. Сухие растения упали на их автомобили. С 6.00 до 12.00 полицейские получили 10 фактов порчи транспортных средств, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. До конца дня, наверняка, этот список станет больше. На места происшествий для сбора материалов по заявлениям владельцев автомобилей были направлены участковые.

На улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе от растений пострадали «Audi» и «Mercedes» во дворах домов №61 и №16. Также в Дзержинском деревья рухнули на машины на улице Тургенева, 10а, бульваре 30-летия Победы, 18. В Красноармейском районе припаркованные транспортные средства получили повреждения от последствий урагана на улицах 50 лет Октября, 17, Удмуртской, 103, Вучетича, 5а. В центре города не повезло стоявшему авто на Советской, 47, а в Кировском районе – по адресу Военный городок, 10. На Спартановке дерево упало на машину на улице Богомольца, 6. Автомобилисты, у которых было оформлено КАСКО, получат страховку. При ОСАГО владельцам авто предстоит разбираться с управляющими компаниями.

Спасатели предупреждали волгоградцев, что во время урагана, а скорость ветра достигает 25 метров в секунду, машины нужно парковать вдали от деревьев и шатких конструкций. Однако далеко не во всех дворах города можно найти такие площадки для авто.

Также жители Краснооктябрьского района сегодня зафиксировали падение растения на газовую трубу.