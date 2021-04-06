На севере Волгограда на женщину рухнул тополь: пострадавшая в больнице

Ураган сегодня наделал много беды в Волгограде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одна женщина пострадала от ураганного ветра, который обрушился сегодня, 6 апреля 2021 года, на Волгоград. На нее рухнул старый огромный тополь. Несчастную с травмами увезли в больницу. Ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

Случилось это в Тракторозаводском районе.

- Произошел надлом ствола тополя на уровне четвертого этажа возле жилого дома № 38 по улице Дзержинского. Большая ветка упала на зеленую зону, - подтверждают в мэрии Волгограда.

Правда, в администрации не уточняют, что в этот момент по тротуару шла 54-летняя женщина, и огромная ветка рухнула как раз на нее.

- Женщину госпитализировали в 25-ю больницу в состоянии средней тяжести. После медобследования пострадавшую волгоградку госпитализировали в нейрохирургическое отделение, - уточняют информацию в областном комитете здравоохранения.

В мэрии Волгограда оправдываются, мол, на этой территории ежегодно производится опиловка сухих и аварийных ветвей у всех деревьев, и даже у этого тополя не так давно обрезали ветки. Грешат на небывалый ураган. Сегодня, 6 апреля, отметим в Волгограде порывы ветра достигают 23-25 метров в секунду.