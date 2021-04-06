В Волгограде трамваи изменили маршруты из-за упавшего дерева

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

На Волгоград обрушился обещанный Балканский циклон. Дождь идет вместе со снегом, дует сильнейший ураган с порывами до 25 метров в секунду. В такую погоду запросто могут падать деревья и другие конструкции. И одно растение в Советском районе Волгограда не выдержало непогоду. Сегодня, 6 апреля, в 7.05 вблизи остановки «35-я Гвардейская Дивизия» дерево рухнуло на контактную сеть трамвая. Обрыва проводов не случилось. Но на маршруты трамваев инцидент все равно повлиял. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, трамваи №3 и №4 ходят через остановку «Мончегорская».

По измененному маршруту электротранспорт будет курсировать на время восстановительных работ. На месте происшествия трудятся две бригады МУП «Метроэлектротранс». Специалисты убирают дерево, чтобы восстановить движение электротранспорта в привычных границах.