Сильный ураган: в Волгограде упавшее дерево убило женщину

МЧС предупреждало о сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде 6 апреля бушует непогода. Дождь, снег и шквалистый ветер не прекращаются. От урагана подают деревья. Растения могут упасть, в том числе, на людей. К сожалению, такое происшествие сегодня случилось в городе. В Красноармейском районе во дворе на улице Брестской сухое дерево упало на женщину. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия, сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. На месте работают экстренные службы. Следователи организовали доследственную проверку. Известно, что волгоградке было 64 года. Утром она шла на работу в магазин.

Падение дерева на волгоградку произошло на придомовой территории в торце жилого дома №17 по улице Брестской, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. За содержанием этого земельного участка следит управляющая компания, которая обслуживает этот дом.

- Администрация района окажет содействие при проведении проверочных мероприятий, - добавили в мэрии.

Рабочие распиливают упавшее дерево в центре Волгограда. Кадр с видео Сергея Островского.

Балканский циклон принес в Волгоград непогоду. Горожане в социальных сетях публикуют фотографии, как в разных частях областного центра деревья рушатся от скорости шквалистого ветра. Еще одна женщина пострадала от рухнувшего тополя в Тракторозаводском районе. Волгоградку госпитализировали.

Утром во вторник одно растение упало на провода в Советском районе, из-за чего изменились два маршрута трамваев. В 10.30 движение было восстановлено в привычных границах. А у входа школы №83 в центре Волгограда рухнула береза. Об этом в социальных сетях сообщил общественник Сергей Островский.

Из-за урагана выходят из строя и падают также светофоры. Так конструкция не выдержала штормового ветра в Ворошиловском районе городе на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина.

В региональном Главке МЧС предупреждали о сильном ветре. Его порывы 6 апреля могут достигать 25 метров в секунду. Волгоградцев просят держаться подальше от деревьев, шатких конструкций, линий электропередач, которые могут упасть. Также под ними не стоит парковать автомобили.