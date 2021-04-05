Дождь и сильнейший ветер: какая погода будет в Волгограде 6 апреля

Во вторник в Волгограде ожидается дождь с ураганом Фото: Евгения ГУСЕВА

До Волгоградской области добрался Балканский циклон. Ясные дни сменились пасмурными и дождливыми. Еще подул со страшной силой ветер. В Волгограде и области 6 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. В городе будет идти дождь, а в некоторых районах региона стоит ждать снега. Местами осадки будут сильными. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах туман, ночью и утром будет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Восточный ветер сменится на западный, ночью его порывы составят 13-18 метров в секунду. А днем скорость урагана усилится до 20-25 метров в секунду. Так что волгоградцам надо быть осторожными, не ходить и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Температура по области ночью от 0 до +5, завтра днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. В северных районах будет 2-7 со знаком «плюс». В Волгограде в ночные часы 1-3 градуса тепла, днем будет +10-12.