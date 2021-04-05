Камеры видеонаблюдения сняли, как в Волгограде мужчина прикурил сигарету от Вечного огня

Кадр с видео МВД Медиа

Абсолютное неуважение к подвигам павших героев продемонстрировал волгоградец. 29-летний житель рабочего поселка Иловля Волгоградской области накануне, 4 апреля, прикурил сигарету от Вечного огня в центре Волгограда. Вопиющий инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Действия мужчины безнаказанными не остались. Его задержали сотрудники ППС. А дознаватели Отдела полиции №4 возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Оказалось, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали «КП-Волгоград» в МВД России, мужчина пояснил, что у него не было с собой зажигалки. Поэтому он решил прибегнуть к помощи Вечного огня на Аллее Героев.

- Очень захотелось закурить, но не оказалось рядом огня. Увидел огонь, просто взял и прикурил. Да, я знал, что это Вечный огонь, что это памятник, дань павшим воинам. Но, тем не менее, прикурил оттуда, - сказал полицейским житель Иловли на допросе.

Фигуранту уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это не первый случай, когда Вечный огонь на Аллее Героев подвергается осквернению. В январе 2013 года гражданин Египта справил нужду в символ вечной памяти о погибших воинах на полях Великой Отечественной войны. Суд отправил его в тюрьму на 1,5 года. В октябре 2019 года молодые люди из Дагестана заплевали Вечный огонь семечками. В апреле того же года житель Екатеринбурга от горящего пламени решил нагреть кружку, его увезли в психиатрическую больницу.