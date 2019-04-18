Турист из Екатеринбурга грел в кружке воду на Вечном огне в Волгограде

Странного мужчину, днем 18 апреля снующего вокруг Вечного огня на Аллее Героев, заметили и туристы и местные жители. Он бормотал что-то себе под нос, а потом взят железную кружку и стал нагревать ее над пламенем. Прохожие несколько раз сделали наглецу замечание, но тот лишь отмахивался от них, как от назойливых мух. Лишь подъехавший экипаж ППС остановил вандализм.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, документов при себе у мужчины не было. Но он сам рассказала, что приехал из Свердловской области. Причем не просто так. Ему через сотовый телефон пришел сигнал из космоса, в котором некие существа дали ему пророчество: он умрет от облучения. Но спасти его может только вода, подогретая на Вечном огне в Волгограде. Кстати, уралец упомянул, что состоит на учете у психиатра. Больному человеку вызвали карету психиатрической помощи и доставили в больницу.

Житель Свердловской области - не первый осквернитель символа скорби и памяти. Напомним, в январе 2013 года студент справил нужду на Вечный огонь. Молодого человека, гражданина Египта, осудили и приговорили к полутора годам колонии-поселения. Попытка оправдаться незнанием истории не помогла.