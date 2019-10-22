Молодые люди из Дагестана заплевали семечками Вечный огонь в Волгограде
Компанию молодых людей, сидящих на плитах возле Вечного огня на Аллее героев в Волгограде заметили патрульные. Они ночью обходили территорию и обратили внимание на двух парней и девушку. Молодежь сидела на плитах, грелась у огня и щелкала семечки. Шелуха валялась повсюду.
Молодые люди очень удивились, когда их попросили проехать в отделение полиции. Они искренне не понимали, что же такого плохого сделали. Парни представились военнослужащими по контракту, приехали из Дагестана.
Молодых людей доставили в дежурную часть. Но оказалось, что парни уже не служат, а уволились из армии не так давно.
Возможно, что их действия подпадут под статью "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По крайней мере, египтянина, справившему нужду на Вечный огонь, осудили именно по этой статье. Он получил полтора года колонии.
Молодые люди бросали шкурки прямо на памятник.
ИСТОЧНИК KP.RU