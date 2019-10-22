Молодые люди из Дагестана заплевали семечками Вечный огонь в Волгограде

Компанию молодых людей, сидящих на плитах возле Вечного огня на Аллее героев в Волгограде заметили патрульные. Они ночью обходили территорию и обратили внимание на двух парней и девушку. Молодежь сидела на плитах, грелась у огня и щелкала семечки. Шелуха валялась повсюду.

Молодые люди очень удивились, когда их попросили проехать в отделение полиции. Они искренне не понимали, что же такого плохого сделали. Парни представились военнослужащими по контракту, приехали из Дагестана.

Молодых людей доставили в дежурную часть. Но оказалось, что парни уже не служат, а уволились из армии не так давно.

Возможно, что их действия подпадут под статью "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По крайней мере, египтянина, справившему нужду на Вечный огонь, осудили именно по этой статье. Он получил полтора года колонии.