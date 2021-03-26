В Волгограде скончалась «самая толстая женщина России»

Ей было всего 38 лет и она мечтала жить. Фото с личной странички Натальи Руденко.

Она была яркой, решительной, упорной и в то же время мягкой и нежной. Стало известно, что в Волгограде скончалась Наталья Фролова (Руденко), которую еще недавно называли самой толстой женщиной в России. Она умерла 24 марта 2021 года. Ей было всего 38 лет. И да, это был коронавирус.

«Пациентка скончалась в Волгоградской областной клинической больнице №1 от осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции», - подтвердили «КП-Волгоград в облздраве.

Наталья прославилась на всю страну тем, что не побоялась прилюдно заявить – «Да, я толстая и очень хочу похудеть. Помогите!». С этими словами она обратилась к журналистам и оказалась на Первом канале. К тому моменту она весила 280 килограммов. Молодая женщина с трудом передвигалась и, сидя дома, почти отчаялась, что ее жизнь когда-либо изменится.

- До трех лет я была обычным ребенком. Но родственники все время пытались меня накормить, в итоге уже к школе я была "толстухой". Одноклассники дразнили, но я умела за себя постоять. Тогда лишние килограммы мне не приносили больших проблем, но с годами ситуация усугубилась, - вспоминала Наталья Руденко.

После прямых эфиров на ТВ, где Наталья поведала свою историю, ее взяли на поруки специалисты-врачи. Всего за полгода она похудела на 96 кило. Потом даже вышла замуж, переехала в новую квартиру и стала подумывать о ребенке. Правда, для этого ей надо было сбросить еще почти сто килограммов.

Волгоградка признавалась: «Тяжело постоянно контролировать вес и питание. Приходится есть все время маленькими порциями – не более 200 граммов, но 4-5 раз в день. Когда хочется перекусить, стараюсь выпить чай или компот из сухофруктов».

К сожалению, осенью 2020-го Наталья заболела коронавирусом. О том, что заразилась, волгоградка узнала случайно – когда сдавала анализы для предстоящей операции по удалению лишней кожи. Операцию должны были делать в Москве, но в итоге никуда женщина не полетела.

«Вот такая я везучая, все болячки ко мне», - шутила Наталья в декабре 2020-го, когда рассказывала «Комсомолке» о том, как заразилась ковидом.

Женщина признавалась, что она очень тяжело переносит коронавирус.

- Еще и кушать стала больше и это меня бесит. Поэтому коронавирус для меня вдвойне неприятен, - говорила волгоградка.

На тот момент Наталья лечилась еще амбулаторно, и уверяла, что уже на пути к выздоровлению. Но вирус оказался коварнее и все-таки уложил женщину в госпиталь.

Несколько месяцев она провела на больничной койке. Ее переводили из одного госпиталя в другой. Она боролась, и очень хотела жить. Врачи делали все, что было в их силах, но у Натальи был целый "букет" хронических заболеваний. Коронавирус дал осложнения. Тяжелые осложнения. В ночь с 24 на 25 марта в областной больнице Волгограда она умерла.

"Не справилась все-таки..., - с дрожью в голосе говорит кума умершей волгоградки Екатерина. - Причиной смерти назвали воспаление легких. Похоронят ее на кладбище в Красноармейском районе Волгограда. Здесь жила, здесь и останется".