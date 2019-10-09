Больше не самая толстая женщина страны: волгоградка за год похудела почти на сто кило

Волгоградка Наталья Руденко, которую когда-то окрестили самой толстой женщиной страны, поделилась своими успехами в борьбе с лишним весом. Еще год назад она весила немыслимые 280 килограммов. За полгода женщина похудела на 96 килограммов и потеряла это нелестное звание. Теперь она весит 184 кило и останавливаться на этом не собирается. Ведь на другой чаше весов – личное счастье и возможность родить долгожданного ребенка. Наталья вновь появилась в студии телешоу «Пусть говорят» не только похудевшей, но и посвежевшей, и похорошевшей. Теперь она носит новую фамилию - Фролова.

- Еще минус сто, как минимум, - объявила Наталья свою ближайшую цель на всю страну.

Так Наталья выглядела год назад.

Полной она была с детства. Но в какой-то момент ей стало трудно даже ходить. Жила в старенькой двухэтажке на юге Волгограда и постоянно боялась, что ветхие перекрытия обрушатся под ее весом. За последний год она не только сбросила почти центнер лишнего веса, но и вышла замуж за любимого человека, переехала в новую квартиру. Раньше она с трудом спускалась со второго этажа, теперь поднимается пешком на четвертый.

Похудеть Наталье помогли врачи. Не обошлось без сложностей. У нее оказался слишком низкий гемоглобин – 60 вместо 120 нормы. После лечения в феврале ей сделали усечение желудка. Теперь она держит под контролем свой аппетит.

- Ем не больше 200 граммов за раз по 4 - 5 раз в день. На перекус - овощи, но и их стараюсь заменить чаем или компотом из сухофруктов, - поделилась Наталья секретами похудения с корреспондентом «КП-Волгоград».

А еще женщина старается есть как можно больше овощей - в них тоже есть белок, больше употреблять жидкой пищи. Хотя от жирного и жареного полностью не отказалась.

А такой пришла на программу, похудев почти на сто килограммов.

- На жесткой диете я не сижу, - признается Наталья. - Могу иногда съесть тот же шашлык. Спортом как таковым пока еще не занимаюсь. Но каждый день хожу на дальние расстояния.

Если раньше родственники приходили в гости к ней, то теперь волгоградка сама их навещает.

- А еще я проехала в маршрутке, наверное, впервые за семь лет, - пусть кому-то это достижение может показаться странным, но Наталье действительно есть чем гордиться.

Впереди не только похудение, но еще и серия пластических операций. И кто знает, возможно, через год-другой Наталья уже будет гордо дефилировать в купальнике.