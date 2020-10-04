Мясо с томатами и квашеная капуста: волгоградка раскрыла секрет, как похудела на 150 килограммов

Так выглядела Наталья несколько лет назад и сейчас. Фото из личного архива героини публикации

Еще два года назад волгоградку Наталью Фролову называли самой толстой женщиной страны – она весила около 280 килограммов, едва могла ходить и мечтала избавиться от столь тяжкого груза. Своей цели 38-летняя женщина еще не достигла. Но уже добилась заметных успехов - похудела на 150 килограммов и останавливаться на этом не собирается. Хотя теперь вес уходит куда сложнее.

Так выглядела женщина с весом в 280 килограммов. Фото из личного архива героини публикации

- Я еще не в том состоянии, как мне хотелось бы, - признается Наталья в беседе с корреспондентом «КП-Волгоград». – Злополучные последние килограммы сбросить гораздо сложнее, чем те 150. Случаются психологические проблемы. «Тараканы» лезут: еще месяц назад я легко запрыгивала в УАЗ «Патриот», а сейчас порой кажется, что ногу так высоко не подниму и все тут.

За эти два года Наталья не раз появлялась на телевидении, многие следят за ее успехами и теперь это не менее тяжкий груз.

За год Наталья похудела почти на 100 килограммов. Фото из личного архива героини публикации

- Морально тяжело, потому что все, кто знает, ждут, когда я сброшу очередные килограммы. А они застыли на цифре 130.

Еще год назад в день Наталья теряла по полкило, а иногда и до килограмма. Сейчас уходит от 50 до 200 граммов. Признается, что стоит только на день расслабиться, как тут же килограмм возвращается.

ЧТО ЖЕ ЕСТЬ, ЧТОБЫ ТАК ПОХУДЕТЬ?

- Сказать, чтобы я придерживалась диет – нет, - признается Наталья. – Но питаться мы с мужем стали по-другому.

В клинике правильного питания ей помогли изменить режим. Придерживается похудевшая на 150 килограммов женщина следующих принципов:

- Ем часто, но понемногу. Порция размером не больше 200 граммов.

- В первое время ставила таймер каждые три часа, чтобы не забыть, что нужно что-то съесть или выпить стакан воды.

- Отказалась от кофе и чая сразу после еды. Также нельзя закуривать прием пищи. Через 15 минут можно попить воды.

- После семи вечера я не ем, перед сном могу выпить стакан кефира.

- Утром белок, например, пара вареных яиц всмятку. Но бывают дни, когда на яйца даже смотреть не могу.

- Про полдник могу забыть, могу съесть половину кисти винограда, другие фрукты.

- В обед обязательно горячее – организм должен работать.

- Тушеные и пареные овощи обязательно нужно совмещать со свежими. Заметила, что приготовленные на пару блюда легче заходят, чем любые другие.

- Даже если не хочется ничего свежего, на столе у меня обязательно стоит квашеная капуста – очень кислая и соленая.

- Если ем мясо, то с томатами или пью томатный сок – они хорошо расщепляют мясные волокна.

На сегодняшний день ушло уже 150 кило. Фото из личного архива героини публикации

«СЕЙЧАС БАНАН ХОЧУ, ЧЕРЕЗ ЧАС КЛУБНИКУ»

Из всех видов спорта и физической активности Наталье пока можно только плавать и ходить. Если летом можно было плавать в речке, то теперь остается лишь гулять с супругом.

- Муж меня всегда поддерживает и морально, и физически. Стараемся вместе готовить, убираться, гулять. Он всегда подаст руку, не дает носить тяжелое. Успокаивает, когда нервничаю. Настроение у меня теперь меняется как у беременной: сейчас банан хочу, через час клубнику. Старается молчать.

Познакомились они, кстати, когда Наталья весила больше двухсот килограммов. Тогда она серьезно задумалась о похудении. Пара мечтала о ребенке, но с таким весом это было невозможно. Так что весь этот путь прошли вместе.

- Настрой хороший, но прессинг идет со всех сторон. Большие ожидания, из-за этого рождается страх и неуверенность. Сама хожу по магазинам, но лишний раз выходить на люди перестала, - признается Наталья.

Еще недавно Наталья с трудом могла ходить. Фото из личного архива героини публикации

НА РУКАХ 10 САНТИМЕТРОВ ЛИШНЕЙ КОЖИ

Похудеть ей помогли врачи. До этого волгоградке сделали операцию по усечению желудка. Впереди, когда Наталья достигнет нужного веса, несколько пластических операций. Сама она называет это – убрать излишнюю шкурку.

- На руках 10 сантиметров лишней кожи от плеча до локтя. Есть проблема с ногами – очень тяжело уходит вес с ног. Они, конечно, стали меньше в объеме, но еще мешают жить. В нашем городе нет бесплатных специальных клиник массажа, очень сложные условия для занятий в бассейнах. Но назад дороги точно нет. Буду цепляться зубами, но ползти. До цели я дойду, скорее бы только.