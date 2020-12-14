Болезнь далась тяжело, никак не вылечусь: похудевшая на 150 килограммов волгоградка рассказала, как переносит коронавирус

Так выглядела Наталья несколько лет назад и сейчас. Фото из личного архива героини публикации

Люди с лишним весом в группе риска по коронавирусу. Поэтому, когда похудевшая на 150 килограммов волгоградка Наталья Фролова во время подготовки к плановой операции в Москве сдала тест на ковид, положительный результат был для нее серьезным ударом.

- Мне позвонила мой врач, Наталья Семеновна, со словами: сдавай анализы и приезжай на операцию по удалению лишней кожи, - рассказала Наталья корреспонденту «КП-Волгоград». - Я до этого, конечно, чувствовала слабость, нюх пропал. Но на эти симптомы никогда не обращала внимания. Пошла, сдала тест, а мне и говорят – коронавирус у вас.

Где и как могла заразиться коронавирусом, женщина не знает. Вроде бы и контактов было не много, и в массовых мероприятиях она не участвовала, да и в магазин выходит не часто. Больше никто из близкого круга и родных не заболел.

- Врачи тоже говорят: «Да как же так умудрились?». Вот такая я везучая, все болячки ко мне, - шутит Наталья.

Еще два года назад Наталью Фролову из Волгограда окрестили самой толстой женщиной России из-за веса около 280 килограммов. С тех пор 38-летняя женщина прошла долгий путь, похудела более, чем в два раза и не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди - операция по удалению оставшейся после похудения лишней кожи. Правда, заболевание коронавирусом заставило ее отсрочить намеченные планы.

Вот уже три недели Наталья лечится от коронавируса. Признается, что хотя и переносит его очень тяжело, лечится дома. Сейчас она уже на пути к выздоровлению.

- По питанию, по ощущениям ничего не поменялось, - делится Наталья. - Вот только сейчас есть стала больше и это меня бесит. Поэтому коронавирус для меня вдвойне неприятен.

Напомним, вся страна узнала о Наталье два года назад, когда она со своей бедой пришла на телевидение. Нося на себе два центнера лишнего «груза», женщина едва могла ходить. И как сама признается, если бы тогда врачи не помогли, ее бы сейчас уже не было. С тех пор она похудела на 150 килограммов и вышла замуж. Кстати, с супругом Наталья познакомилась, когда весила более 200 килограммов. Пара мечтает о ребенке и похудение – это лишь первый шаг к осуществлению мечты.

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