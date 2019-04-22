Самая полная женщина страны похудела на 45 килограммов

Представьте, что на вас навесили 200 килограммов и заставили делать обычные дела: ходить, работать, готовить, прибираться. Тяжеловато, не правда ли. Так примерно чувствовала себя еще шесть месяцев назад Наталья Руденко – самая полная женщина страны. Сейчас этого титула волгоградка уже лишилась. 37-летней женщине удалось похудеть с 270 килограммов до 225. Осталось сбросить еще минимум 100.

«СЪЕШЬ ЕЩЕ КУСОЧЕК»

Наталья живет в старенькой двухэтажке в Красноармейском районе. Дом трещит по швам не только от старости. Волгоградка обитает в квартире на втором этаже уже несколько лет.

- Я была обычным худеньким ребенком лишь лет до 3, - вспоминает женщина. - В детстве родственники все время старались меня покормить, в садике была двойная порция с добавкой. И это в итоге вылилось в то, что в школе я уже была «толстухой» в глазах одноклассников. Но за себя я всегда постоять умела. Да и лишние кило на тот момент больших проблем не приносили. Так и продолжала питаться неправильно.

Когда Наташа устроилась работать кондуктором, килограммы стали прибавляться еще быстрее. Вставать приходилось в три утра, следующий прием пищи был лишь через 20 часов. На ночь молодая женщина наедалась пельменями, сосисками и валилась от усталости спать.

Серьезные проблемы со здоровьем начались, когда Наталья стала питаться неправильно из-за работы.Фото: из архива героя публикации

Но толстушка нравилась мужчинам. У волгоградки всегда было много поклонников, один из них и стал мужем. Но счастливая семейная жизнь не задалась. Из-за слишком большого веса у Натальи Руденко произошел выкидыш. Гормональный сбой, заедание горя и вот уже опять пару десятков очень лишних кило.

УБРАЛА ИЗ ДОМА ЗЕРКАЛА

Все это время образумить и спасти дочь пытались родители Наташи. Они забрали ее к себе в село, посадили на диету, держали в ежовых рукавицах.

- Благодаря их упорству за два года я сбросила несколько десятков килограммов. Мать за это время поседела и постарела – им со мной пришлось не просто. Я капризничала как ребенок, но они своей поддержкой мне очень помогли, а может, и спасли на тот момент жизнь, - с благодарностью говорит Наталья.

Но когда волгоградка вернулась в город, то все пошло как обычно: жареная курочка с картошкой, пачка пельменей на ужин. Работа сидячая – диспетчером в такси.

- Мне стало тяжело просто ходить, даже выйти на улицу. Я ела редко, но много. Смотреть на себя в зеркало не могла, поэтому убрала их подальше. За все это время я ни разу полностью не обследовалась. Когда обратилась к эндокринологу, тот лишь посоветовал зашить рот. После этого к врачам ни ногой.

Наталья с трудом могла ходить.Фото: из архива героя публикации

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

Наталья снова серьезно задумалась о похудении, когда встретила Ивана. Пара мечтала о ребенке, но с таким большим весом это было невозможно.

Пересилив стыд, волгоградка отправилась на телевидение. После передачи на Первом канале медики вместе с телевизионщиками решили помочь непростой пациентке.

- Сначала я прошла полное обследование в НМИЦ эндокринологии, - рассказывает женщина. - Они определили низкий гемоглобин, гормональный сбой. Затем провела две недели в Клинике правильного питания, там тоже сдавала анализы, общалась с врачами. Мне определили рацион питания.

Только после того, как у врачей была толстая папка с анализами и заключениями врачей, волгоградку направили на резекцию (усечение) желудка. Ее проводила врач-хирург высшей категории Наталья Бордан – она взяла толстушку под опеку.

- Операцию я перенесла хорошо, - говорит Наталья. - Тяжелей всего перестроить свой мозг на новый образ жизни. Многие вещи делаю еще по привычке. Но осаживаю себя. Теперь питаюсь правильно, ем больше овощей, отказалась от жареного, жирного, вредного. И я действительно стала себя чувствовать лучше. Сейчас я вешу 225 килограммов, и как тяжелый груз сбросила с плеч. Стала больше ходить, просто радоваться жизни. Может, это весна так меня вдохновляет. Но ведь до этого остальные 10 лет весной во мне не было столько стремления к счастью. Я поняла, что смогу, что это мне по плечу, спасибо большое врачам, что помогли мне в этом.

Наталью во всем поддерживает Иван. У него особый интерес. Мужчина сделал ей предложением, она согласилась, но… отложила свадьбу до того момента, как в ней будет хотя бы меньше 150 килограммов.

- Я начала новую жизнь с улыбкой на лице, которую хотела прожить еще лет в 20-25. Мне дали толчок, чтобы изменить себя. И я этим шансом воспользуюсь, - уверена женщина.