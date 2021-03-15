Болеть или прививаться: антител к коронавирусу после вакцины оказалось больше, чем у переболевших ковидом

Болеть или прививаться? Попытаемся ответить на этот вопрос вместе с экспертом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Делать вакцину от коронавируса или нет? Сейчас только ленивый об этом не спорит. Журналистов «КП-Волгоград» тоже волновал этот вопрос, ведь в редакции были как переболевшие COVID-19, так и те, кого ковид обошел стороной. За своими антителами они поспешили в прививочный кабинет и месяц назад завершили вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сейчас мы уже можем подвести первые итоги нашего эксперимента и вместе с вами увидеть, что все было не зря: у нас есть иммунитет. И что самое удивительное, антител у нас оказалось даже немного больше, чем у коллег, которые тяжело переболели ковидом.

Юля Данильченко, 31 год, корреспондент, IgG – 16,90:

"Лучше вакцина, чем ковид"

Итак, прошел месяц с момента полной вакцинации от коронавируса. Ощущения? Только хорошие: лучше пару дней недомогания, чем настоящий ковид. Это я знаю наверняка по рассказам переболевшего редактора, а еще знакомых, которые с трудом пережили COVID-19. В остальном в моей жизни ровным счетом ничего не изменилось: никаких микрочипов под кожей, я ни в кого не превратилась. Популярные страшилки оказались мифом.

Всю вакцинацию мы вели дневники, чтобы составить полные и достоверные отзывы о «Спутнике», опираясь на личный опыт. Я очень надеялась защититься от опасного заболевания. Получилось или нет – показал анализ на антитела, о котором позже.

Напомню, первую дозу «Спутника» я перенесла нормально, с минимальными побочными эффектами. А вот после второй вакцины был ощутимый иммунный ответ: температура 39, сильная усталость, ломило все тело. Прям как при настоящем инфицировании. Разница только в том, что я страдала ровно сутки. Но мне хватило, чтобы раз и навсегда убедиться в выгодности вакцинации.

Логичным завершением иммунизации от коронавируса был тест на антитела, который мы с коллегами сдали несколько дней назад. Практически никакой подготовки не требуется: не есть, не пить (кроме обычной воды) и не курить перед сдачей. Признаюсь, ожидание было немного волнительным. Все-таки была вероятность, что препарат не даст нужного результата. С большим облегчением выдохнула: антитела есть, и их немало: IgG – 16,90.

Как расшифровывать анализ? Если значение IgG меньше 0,8 - антител нет. Если от 0,8 до 1,1 - пограничный результат. Если показатель больше либо равен 1,1 - антитела есть. А у меня больше 16!

Эпопея закончилась. Я знаю точно, что в моем случае вакцина сработала, но маска всегда со мной – сейчас помимо коронавируса немало сезонных болячек. Берегите себя!

Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондент, IgG – 15,99:

"Как дела? Есть антитела!"

Теперь на вопрос «Как дела?» отвечаю «Есть антитела». Наконец, я в этом стопроцентно убедился после сдачи анализа. У меня их количество 15,99. Саму вакцинацию я перенес довольно легко: без высоких температур и особых побочных эффектов, но иммунитет выработал хороший. Я чувствую себя защищенным от коронавируса и надеюсь, что антитела сохранятся как можно дольше. Могу посоветовать одно: здоровый образ жизни. Я стараюсь правильно питаться, часто и много гулять. Кстати, все больше моих знакомых задумываются над вакцинацией.

Екатерина Симохина, 38 лет, редактор, IgG – 15,69:

"Иммунитет, добытый в нелегком бою"

В отличие от своих коллег, с коронавирусом я лично познакомилась раньше, чем началась массовая вакцинация. Я заразилась и переболела ковидом. С несбиваемой температурой 39 я свалилась в конце ноября и пролежала неделю. Слабость, ломота, как будто меня переехал трактор, говорили о том, что у меня не обычная ОРВИ, которую я всегда переносила достаточно легко, но в районной поликлинике считали по-другому. А когда пришел отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус, врачи вообще успокоились, не назначив мне ничего из коронавирусного списка и не включив меня в статистику.

Я же не успокоилась, и начала действовать сама. Анализы крови и результаты КТ показывали пневмонию и поражение легких. Мне все же выписали антибиотики, которые нашлись в единственной аптеке на весь город. Но и это не помогало. На шестой день знакомые медики уже советовали мне лечь в больницу и начать колоть гормоны, но на 7-й температура упала до нормальной и больше не повышалась. Показатели крови пришли в норму дней через пять, еще через неделю прошла слабость. Через три недели после выздоровления у меня уже сформировались антитела к коронавирусу, но тогда их было еще немного: показатель IgG - 6,5.

Пока что перенесенная болезнь еще дает о себе знать, когда забираюсь в гору или забегаю по лестнице на 7-й этаж: есть небольшая одышка. Совершенно испортился сон, пришлось подключить БАДы. Ну и анализы крови показывают скрытый дефицит железа – его очень много расходовалось во время борьбы с болезнью.

Когда коллеги решили посмотреть, какой иммунитет у них выработался после вакцинации, пошла с ними за компанию. Все же я надеялась, что во время нелегкого боя с вирусом я заработала больше антител, чем они во время прививки. Но результаты примерно одинаковые. Спустя 3 месяца после болезни количество антител IgG у меня – 15.69 – то есть даже немного меньше, чем у тех, кто сделал прививку. Несмотря на то, что дались они мне гораздо тяжелее.

У меня одно объяснение - антител, возможно, у меня было больше, но со временем их количество упало. Все-таки прошло уже 3 месяца.

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Надо отметить, что все трое сдавали анализ в одной лаборатории. Исследование выполнено на тест-системах производителя отвечественного производителя "Вектор-Бест". За анализ мы отдали 690 рублей, вместе с забором крови получилось 805 рублей. Как говорится в листе с результатами, если значение IgG меньше 0,8 - антител нет. Если от 0,8 до 1,1 - пограничный результат. Если показатель больше либо равен 1,1 - антитела есть. У всех нас показатель больше 15. Иммунитет есть, и он хороший.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ СДАЕМ НА АНТИТЕЛА

Элеонора Белан, заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ:

- Анализ на антитела лучше делать через две-три недели после полной вакцинации. Я советую всем, кто привился, проконтролировать этот момент, чтобы быть уверенным в результате. У привившихся журналистов хорошие результаты. Тест-система «Вектора» дает положительный результат, когда количество антител IgG больше 1,1. Если меньше, то иммунитет не выработался.

По словам эксперта, небольшой шанс того, что вакцина не сработает, все-таки существует. Среди испытуемых у 92% антитела выработались, у остальных – нет или были сомнительные результаты.

- Я сама прошла вакцинацию, как и многие мои знакомые, родные. Говорила и еще раз повторюсь: один-два дня недомогания – ничто по сравнению с настоящим коронавирусом. Особенность вакцины в том, что побочные эффекты наступают внезапно и также внезапно исчезают. Огромный плюс – минимум негативных последствий для организма.