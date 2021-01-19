- Завтра журналистам делают прививку от коронавируса. Кто желает испытать на себе вакцину? – озадачил накануне нас наш редактор. С одной стороны, волнительно, с другой – работа обязывает всегда быть «на ногах», иначе кто происходящее освящать будет? Наблюдая, как многие знакомые, да и незнакомые люди борются со всемирной хворью, некоторые успешно, а некоторые – нет, корреспонденты «Комсомолки» (те, у которых еще нет своих антител), решили тоже принять участие в вакцинации сотрудников СМИ Волгограда, которая прошла в поликлинике №3 Центрального района. Вот как это было.Юля Данильченко, 31 год, корреспондентНУ НЕ ПРЕВРАЩУСЬ ЖЕ Я В ЗОМБИ!Начну с того, что никогда не делала прививки от гриппа и ОРВИ и имею довольно стойкий иммунитет к простудным болячкам. Даже те инфекции, которые приносит домой дочь детсадовского возраста, выбивают меня из привычной жизни крайне редко и максимум на пару дней. Температуру под 39 последний раз помню разве что в школьные годы, когда есть сосульки, скатываясь при этом с крутой горки, и приходить домой под ночь с наледью на штанах, было нормой.Но тут появился коронавирус, и вся жизнь изменилась. Мне пришлось уйти на удаленку, при этом супруг продолжал нести военную службу, а дочь ходить в садик, когда его вновь открыли. Родственники пожилого возраста, ребенок, который может переносить COVID-19 бессимптомно – все это заставило задуматься над защитой в период массовой вакцинации. Ежедневное чтение сводок об умерших (среди которых есть те, кого знал лично), выбивало из колеи, но то же время укрепило меня в решении поучаствовать в создании коллективного иммунитета планеты.Я заявила о своем желании вакцинироваться в поликлинику №3 сразу, как только началась массовая вакцинация. Но ответного звонка и назначения даты прививки не не дождалась. Поэтому согласилась, когда мне предложили вакцинацию с коллегами. Сразу скажу - не всем близким понравилась такая идея. «А вдруг последствия?», «Это чипирование», «Это же неэффективно!» - твердили некоторые. Ну, максимум превращусь в зомби, ничего страшного, подумала я и успокоилась. Считаю, что поводов для стресса нет, гораздо хуже тяжело заболеть ковидом. И со спокойной душой, хорошим настроением отправилась в поликлинику.ДАЖЕ КОМАРИК КУСАЕТ БОЛЬНЕЕК вакцинации никак не готовилась. Ничего особенного и не требуется: просто не болеть простудой и приехать в назначенное время, иметь документы (паспорт, полис, СНИЛС). Все.Первое, о чем просят тех, кто хочется вакцинироваться – заполнить бланки: согласие на процедуру и небольшую анкету. Вопросов немного, все они простые, типа «не было ли температуры в последние 14 дней, насморка, кашля» и так далее. Писанины немного, не раздражает. А потом сам осмотр.В смотровом кабинете врач оценивает состояние, ведь в прививке могут и отказать, если, например, обнаружится даже невысокая температура или явные признаки ОРВИ.У меня, как оказалось, здоровье то еще: на градуснике 36,6, сатурация идеальная, легкие дышат замечательно, а давление как у космонавта. Поэтому сразу в прививочный.«Спутник V» - первая зарегистрированная вакцина в мире от коронавируса. Испытания прошли десятки тысяч добровольцев, так что подопытной мышкой я себя не ощущала. Да и укол настолько «незаметный», что даже не сразу понятно: а где «сейчас комарик укусит и все?». Никаких болевых ощущений на месте укола после тоже не было.Попросили посидеть полчаса, а вдруг реакция? И реакция была: то ли от солнечного дня, то ли по какой другой причине улучшилось настроение. Пока других побочных эффектов нет.Мне дали памятку о том, что строго запрещено делать трое суток после вакцинации: распаривать место укола (ванна, сауна), принимать алкоголь, никаких физнагрузок. В эти же дни могут быть озноб, температура, общее недомогание, головная боль.Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондентГЛАВНОЕ – ИДТИ ЗДОРОВЫМКак только я узнал о массовой вакцинации, сразу же решил: надо делать. Вообще-то я ждал, что мне сами позвонят из поликлиники – я в группе риска. Но так и не дождался. Ни секунды не раздумывая, записался на прививку с коллегами. Ведь это забота не только о своем здоровье, но и о здоровье родных, что для меня очень важно. Конечно, поначалу были опасения, что могут дать медотвод по какой-либо причине. Вообще я в сегодняшней группе был старший. Но переживал я напрасно, врач в смотровом кабинете сказал, что нам со «Спутником» можно и в космос. Терапевт измерил давление, температуру, проверил сатурацию, послушал легкие – все хорошо. Я получил одобрение на прививку «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).Сама процедура оказалась быстрой и совершенно безболезненной. Просидев с коллегой около получаса в поликлинике, я понял – чувствую себя прекрасно. Памятку дали идентичную, буду следовать правилам.О ВТОРОМ ЭТАПЕ ВАКЦИНАЦИИМне ввели только первый компонент вакцины. Через 21 день, не считая дня прививки, нужно прийти еще раз. На месте каждому разъяснили, как же будет проходить второй этап.- Вакцина поступает каждый день, доз у нас в достаточном количестве. У вакцины «Спутник V» нет ограничений по возрасту. До второй вакцинации обязателен масочный режим – нельзя допустить заражения другой инфекцией, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Евсеева.Информация о вакцинации в ближайшее время появится на портале госуслуг. Там же можно будет указывать данные о своем самочувствии и повторно записаться на вторую прививку.КАК ЗАПИСАТЬСЯНапомним, в Волгоградской области есть 13 прививочных центров. Нельзя просто прийти и сделать вакцину. Например, в поликлинике Центрального района с 11 января записывают желающих сделать вакцинацию через регистратуру Попросят ФИО, номер телефона. Перезвонят, когда наступит очередь.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ- возраст до 18 лет- беременность и лактация- чувствительность к компонентам препарата- аллергия- инфекционные и неинфекционные заболевания- обострение хронических заболеваний.Продолжение следует.