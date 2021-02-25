Прошло две недели с момента полной вакцинации журналистов волгоградской «Комсомолки» от коронавируса препаратом «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). О побочных эффектах корреспонденты делились в личных дневниках, которые ведут с 19 января: ломота, температура, озноб и боли на месте прививки – одни из них. Но это еще не конец, ведь нужно разобраться в главном: а появился ли иммунитет – антитела? Весь смысл заключается именно в этом. Сотрудники «КП-Волгоград» готовятся к сдаче анализа, а также узнали, когда и где его можно сдать.Юля Данильченко, 31 год, корреспондентПРИВИЛАСЬ И ЗАБОЛЕЛАОднозначно, вторая доза «Спутника» в моем случае дала куда больше побочек, чем первая. Пару недель назад у меня поднялась температура под 39, казалось, что по мне проехался бульдозер. Но недомогание закончилось также резко, как и началось: через пару дней все прошло, а уже через неделю я и не вспоминала о вакцинации, как о чем-то неприятном. Параллельно все равно читала статьи, где эксперты делились мнениями насчет новой вакцины: у 85% вообще нет никакой реакции, то есть я, грубо говоря, вошла в оставшиеся 15%. Как сказала тогда знакомая иммунолог: «Представьте, как бы вы перенесли настоящий коронавирус!»О чем говорит яркий иммунный ответ? О том, что организм отреагировал. Это хорошо. Но также может свидетельствовать о заболеваниях. Например, хронических или тех, о которых человек банально ничего пока не знает (не все регулярно ходят к врачам и проводят полные обследования). Еще один из вариантов – «спящая» и просто не долеченная простуда. Скорее всего, так было в моем случае, ведь перед второй дозой вакцины я умудрилась немного заразиться от ребенка (который заболел в садике). Собственно, и теперь наблюдаю боли в горле (то ли опять от заболевшей дочери, то ли от невыносимого холода в квартире).Как бы там ни было, в ближайшее время важно понять, дал ли иммунный ответ нужный результат – антитела. Анализ планирую сдать там же, где делала прививки – в поликлинике №3 Центрального района.Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондентДве недели прошли незаметно – все это время я чувствую себя абсолютно обычно, как и до вакцинации. Многие знакомые воодушевились моим примером и планируют привиться, когда станет теплее. Все-таки сейчас высок риск простудиться. Единственное, что могу отметить – иногда легкое недомогание, которое я объясняю резким изменением погоды: с плюс пять на минус двадцать и обратно. Наверно, я метеозависимый.Пока готовлюсь к тесту на антитела. Сдавать будем вместе с коллегой. В поликлинике нас проконсультировали, что лучше это делать натощак (можно пить чистую негазированную воду). Кровь берут из вены, результат, как правило, готов уже на следующий день, но во всех клиниках по-разному.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: ЛУЧШЕ ВАКЦИНА, ЧЕМ НАСТОЯЩИЙ КОВИДЭлеонора Белан, заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, уже делилась мнением о том, что вакцина однозначно предпочтительнее настоящего коронавируса по ряду причин. Основная из них – осложнения, которые могут присутствовать в жизни переболевшего ковидом вплоть до полугода. Это касается нервной системы (например, мучает бессонница или теряется память), могут обостряться хронические болячки и возникать новые. На фоне такой перспективы несколько дней недомогания после вакцины выглядят куда привлекательнее, считает Элеонора Белан.- Спустя три недели после полной вакцинации необходимо сдать тест на антитела, чтобы понять, выработался ли иммунитет от коронавируса. Сохраняться антитела могут и до нескольких лет, а могут деградировать за несколько месяцев – все зависит от индивидуальных особенностей организма, - говорит эксперт.То есть вероятность не обзавестись антителами, увы, есть. Однако, она невелика. Чтобы сдать тест на антитела, нужно подготовиться. Вообще все врачи в один голос советуют избегать стресса – как в период вакцинации, так и после. А в холодное время лучше избегать переохлаждения, контакта с больными. Идти на тестирование, логично, стоит здоровым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТест на антитела к коронавирусу в Волгограде: где сделать и сколько стоит. Сдать анализ на антитела в Волгограде и Волжском можно в частных и государственных клиниках и лабораториях только на коммерческой основе (подробности).