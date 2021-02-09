Ровно три недели назад наши журналисты сделали первые прививки от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сегодня они прошли второй этап вакцинирования в поликлинике №3 Центрального района Волгограда. Все это время каждый вел дневник, в котором делился личным опытом: какие побочные эффекты могут быть, как правильно подготовиться к первому и второму визиту и ощущениями «до и после».Юля Данильченко, 31 год, корреспондентПОЗВОНИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬВакцинация от коронавируса проходит в две стадии с разницей в 21 день. Поэтому когда ближе к истечению указанного срока мне не позвонили и не пригласили на повторный визит, я стала звонить сама.Ответ всегда был один: ждите. Буквально вчера на экране телефона знакомый номер из регистратуры. Обозначили время и кабинет. Второй раз было немного волнительно. И вот почему.За эти три недели случилась лишь одна неприятность: дочь подхватила ОРВИ в садике. Я не «удержалась» и чуток поболела вместе с ней. Но немного самовнушения (читай – пары действенных препаратов) и все прошло. В поликлинику отправилась с ног до головы здоровая. Хотя признаюсь: перед 21 днем не могла уснуть от переживаний, что в этот раз будут более ощутимые побочки.ТАК ПЕРЕЖИВАЛА, ЧТО «ПОДНЯЛАСЬ» ТЕМПЕРАТУРАВообще журналистов пригласили к двум часам дня. Если в первый раз под зорким оком видеокамер все прошло быстро, то на повторной процедуре нас с коллегами ждала пытка продолжительностью в полтора-два часа. В небольшом помещении, где нужно снова заполнить анкету и согласие, собралось около трех десятков человек. Каждому нужно было пройти терапевта, получить направление и только потом сделать укол. Очередь, конечно, двигалась, но людей не становилось меньше.Но это и хорошо: значит, многие осознанно пошли делать прививки ради создания общего иммунитета против ковида. Но с другой - ощущалась неорганизованность. Хотя по ходу дела становилось понятно, почему то там, то здесь происходят заминки.Например, в кабинете у терапевта градусник выдал мне «37,4». Я чуть со стула не упала: как так? Остальные показатели – хорошие, я (как сказал терапевт) – «холодная», а тут чуть ли не медотвод! Пришлось перемерить. Это – драгоценное время (градусник оказался очень «долгодумающим»). Второй раз – «36,5». Фух.Долго ждали и самой прививки. Кто-то потерял свои документы – искали. Перед нами вдруг стало плохо мужчине – откачивали. Но когда мы с Геннадием попали в прививочный, настроение заметно повысилось. И стыдливо подумалось: а ведь эти терапевты и медсестры работают на износ! Если я тут мимоходом, то им всю смену, сколько бы она не длилась, принимать пациентов, быть внимательным к каждому, не совершить ни единой ошибки. Улыбаться и шутить. Да еще и укол сделать так, чтобы каждый раздавленный в лепешку комарик позавидовал.Правда, никакие 20 минут, которые положено посидеть после прививки, ждать не стали – хотелось быстрее выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Без маски.Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондентПРИГЛАСИЛИ НА ВАКЦИНАЦИЮ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯНа вакцинацию меня пригласили в день рождения – 8 февраля. Хороший подарок, а то я тоже немного занервничал по этому поводу. Чтобы антитела вырабатывались как положено, все три недели я воздерживался от алкоголя (чего и всем советую). Вел достаточно активный образ жизни, гулял, придерживался правильного питания и благополучно избежал простуды.Никаких особенных переживаний не испытывал: для меня это необходимая процедура. Поэтому, как и в первый раз, спокойно прошел терапевта, получил одобрение на дозу «Спутника». Пришлось немного подождать, так как желающих оказалось немало (приходили целыми коллективами из разных организаций), но зато теперь со спокойной душой могу сказать, что защищен от коронавируса.В ближайшие дни мы с коллегой будет вести «Дневник наблюдения за состоянием здоровья» на портале госуслуг. После вакцинации чувствую себя хорошо.ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 55 ПРИВИВОЧНЫХ ЦЕНТРОВОтметим, что с возрастающим числом желающих сделать вакцину растет и количество прививочных центров. Если сейчас их 36 по всему региону, до к концу февраля станет 55. Получить прививку от коронавируса можно по предварительной записи (в том числе на госуслугах).