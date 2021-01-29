Полет со «Спутником V» отличный: 10 дней спустя после вакцинации журналистов «КП-Волгоград»

Через полторы недели предстоит второй этап вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полторы недели назад наши журналисты сделали первые прививки от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Совсем скоро предстоит второй этап. К нему нужно подготовиться – как минимум, не подхватить другой вирус и быть в хорошей форме. Корреспонденты продолжают вести дневники о своем самочувствии и делятся ими с читателями «Комсомолки».

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Юля Данильченко, 31 год

«Я не превратилась в инопланетянина»

Итак, спустя первые три дня (они самые важные, так как велика вероятность гриппозного состояния) я не превратилась в инопланетянина, как «пророчили» некоторые из моего окружения. Да и никакого чипа под кожей не «появилось». О, рушься теория всемирного заговора!

О вакцинации напоминает лишь «Дневник наблюдения за состоянием здоровья», который нужно вести на госуслугах. В остальном – обычное самочувствие, как и в другие зимние деньки, когда не хватает солнечного света, а во избежание дефицита витаминов приходится пить разрекламированные препараты.

В интернете полно отзывов от людей, которые вакцинировались. Некоторые уж больно пугающие: будто после прививки происходит настоящее заражение со всеми последствиями. Так вот с полной ответственностью могу заявить, что мое обоняние на месте, как и все остальное. На сладенькое больше не тянет.

Попыталась записаться в поликлинику, где делали первую прививку, на повторное посещение, и получила полезную информацию: оказывается, нам, единожды вакцинированным, перезвонят сами и назначат дату и время визита.

Геннадий Бисенов, 63 года

«Не ощущаю никакого дискомфорта»

Многие мои знакомые раньше сомневались или относились с недоверием к массовой вакцинации. Но после того, как узнали, что я сделал прививку, жив и здоров, воодушевились моим примером. Теперь они ждут, когда можно будет записаться на первый этап онлайн через госуслуги (не хочется лишний раз посещать медучреждения) и полны решимости принять участие в коллективном создании иммунитета против коронавируса.

Я по-прежнему много двигаюсь, не ощущаю никакого дискомфорта или изменений в своем состоянии. Чувствую себя как президент после крещенского купания!