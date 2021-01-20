Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 января: очередь на вакцину и 5 новых смертей

В регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Существует прогноз, что весной 2021 года коронавирус пойдет в России на спад. Это связывают с массовой вакцинацией, которая сейчас активно ведется во всех регионах страны, и в Волгоградской области в том числе. Немаловажную роль сыграет и другой фактор: многие волгоградцы к тому времени уже переболеют COVID-19, а значит приобретут антитела. Ну а пока ситуация с ковидом в регионе стабильная: за минувшие сутки – к 21 января - положительный диагноз получили еще 256 человек (вчера, 19 января было плюс 255 заболевших). Данные «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК (информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом). Как видите, ни резких всплесков, ни падений. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 января 2021 года

Общая численность волгоградцев, переболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 40 тысяч 640 человек. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 633 952 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Но прирост уже небольшой +0,59%. Волгоградская области среди регионов РФ занимает 17-ю строчку по темпам распространения. Но число новых зарегистрированных случаев COVID-19 и число выписываемых из ковидариев практически сравнялось (252 и 261 соответственно). Постепенно больницы в стране и в Волгоградской области возвращаются к привычному графику работы. Так, по последним данным в Волгограде и области уже 40% ковидных коек пустует. Поэтому в ближайшие дни региональный оперативный штаб может принять решение о возврате некоторых госпиталей к обычной работе.

Зато постепенно увеличивают в регионе число специализированных центров, где вакцинируют от COVID-19. На сегодняшний день их уже 13, а вакцину в Волгоградскую область привозят каждую неделю. И ее уже начали развозить по районам области.

Из плохого – то, что коронавирус все еще уносит жизни волгоградцев. Сегодня, 20 января, в ИКЦ подтвердили смерть еще пяти волгоградцев от коронавируса. Итого, численность умерших в летальном ковидном списке перевалила за 550 человек – если точнее их уже 552.