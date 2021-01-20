Самым молодым было 39 и 40 лет: от коронавируса в Волгоградской области умерли 5 человек

От коронавируса за сутки в Волгоградской области скончались 5 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Список жертв коронавируса в Волгоградской области ежедневно растет. По официальным данным вирус за всю пандемию убил уже 552 человека. 20 января зафиксировали 5 летальных исходов. Погибли одна женщина и четверо мужчин, среди которых были совсем молодые.

39-летний волгоградец при первых признаках недомогания пошел в поликлинику. Ему назначили амбулаторное лечение, но результатов оно не давало. Тогда его госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Но спасти пациента, у которого были проблемы с сердцем, медики не смогли. Скончался от коронавируса 40-летний житель Новоаннинского района, который также сразу обратился за медпомощью. Ему прописали план лечение на дому, от которого становилось только хуже. Тогда мужчину положили в Урюпинскую ЦРБ. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, сообщили "КП-Волгоград" в оперативном штабе.

58-летний волжанин оказался на больничной койке с подозрением на хирургическую патологию. Но при обследовании у него выявили двустороннюю пневмонию и ковид. Из-за этого пациента с проблемами с сердцем перевели в больницу Фишера. Заболев, не обращалась за медпомощью 63-летняя жительница Среднеахтубинского района. Через неделю, когда самочувствие ухудшилось, решила довериться медикам. Ее отвезли в Центральную районную больницу. Пациентка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, сахарным диабетом.

При первых симптомах болезни отправился к терапевту 66-летний камышанин. Ему назначили амбулаторное лечение. Мужчине становилось только хуже. После этого его все-таки положили в Городскую больницу №1. Но было поздно. У пенсионера были проблемы с сердцем.