Накануне, 18 января, в нашей стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Жителей Волгоградской области прививают в 13 специальных центрах. В облздраве отмечают большой интерес среди жителей к прививкам от ковида. В ближайшее время число медучреждений, где делают уколы от коронавируса, станет больше. Сегодня и завтра вакцину направят в районы области.ПОЧЕМУ ВАКЦИНУ ВЫКИДЫВАЮТЛюди записываются на уколы. Но бывает, что приходят не все. И ампулы идут в утиль. В области ведется вакцинация препаратом «Спутник V». У него особые условия хранения и транспортировки – при температуре -18 градусов. Поэтому из одной пачки необходимо сразу использовать 5 ампул, то есть привить 5 человек.- Если человек записался, но не пришел на вакцинацию, то одна доза утилизируется, ее использовать потом невозможно, - рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. - Поэтому если человек по каким-то причинам не можете прийти на вакцинацию, просьба информировать поликлинику. Назначат другое удобное время прививки. Но чтобы это знали и могли оперативно отреагировать. Потому что спрос на вакцинацию большой, сформирована очередь на будущую поставку вакцины.ВАКЦИНУ В РЕГИОН ПРИВОЗЯТ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮПополняют запасы вакцины регулярно. Препарат «ЭпиВак Корона» доставили в регион разово в количестве тысячи доз. Он пошел в отдаленные части региона – для работников ФАПов, образовательных учреждений, в психоневрологические интернаты. У этой вакцины обычные условия хранения +2-8 градусов, но ограничение по возрасту – до 60 лет, отметила руководитель Управления Роспотребнадзора Волгоградской области Ольга Зубарева.- По поводу вакцины «ЭпиВак Корона» идут исследования. Еще решают, можно ли ее колоть лицам 60+. Но пока она предназначена для лиц 18-60 лет. Думаю, в ближайшее время в инструкцию будут внесены изменения по возрасту. Масштабное производство этого препарата начнется в марте. Вакцинация необходима, чтобы прервать распространение эпидпроцесса. Каждый для себя должен сделать вывод, насколько это необходимо ему, близким, соседям, - добавила Ольга Зубарева.Кстати, руководитель регионального Роспотребнадзора призналась, что сегодня ей сделали вторую прививку от коронавируса.«Спутник V» или «Гам-Ковид-Вак» приходит в Волгоградскую область по несколько партий в неделю. В последней поставке было 3 800 доз. Вакцина уже направляется в районы. Сегодня отправили в Суровикино и Калач-на-Дону, завтра партию отправят в Алексеевский, Даниловский, Котовский, Жирновский, Котовский, Ленинский, Октябрьский, Серафимовичский районы.- Закупили специальное оборудование, чтобы можно было поддерживать необходимую температуру хранения и транспортировки в районах, - отметил Николай Алимов.ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИВИВКИК 19 января в Волгоградской области привили от коронавируса 5 717 человек. Для записи на вакцинацию можно позвонить по телефонам прививочных центров. В скором времени уколы от ковида будут делать в большем числе поликлиник, а 31 января начнется запись через сайт Госуслуги. Перед прививкой добровольцев не планируется проверять на наличие антител в организме. Также переболевший коронавирусом человек сам для себя определяет, нужно ему прививаться или нет.- Если человек переболел, он может определить уровень иммунитета и принять самостоятельно решение – прививаться или нет. Официально в инструкции к вакцине ранее перенесенная болезнь не является противопоказанием, - сообщил Николай Алимов.