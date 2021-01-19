На сегодняшний день в ковидных госпиталях Волгограда и области свободно 3254 мест – то есть, по сути, пустует 40% коечного фонда, зарезервированного под коронавирус и пневмонии. Такие данные привел на брифинге замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов. Представитель облздрава отметил, что в ближайшее время оперативный штаб может принять решение и вернуть часть ковидных госпиталей в обычный режим работы. Все будет зависеть от уровня заболеваемости COVID-19. На сегодня поступило в больницы в полтора раза меньше пациентов, чем выписали.В первую очередь к привычным функциям вернутся многопрофильные больницы Волгограда и области. Напомним, первой из таких еще в прошлом году стала больница №12, где выполняют уникальные операции в области травматологии. Всего под коронавирус в регионе отдали более тридцати стационаров, в том числе детские больницы, филиал онкоцентра, наркодиспансер и другие медучреждения.