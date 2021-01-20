10 младенцев заразились коронавирусом в Волгоградской области 20 января

20 января коронавирус подхватили 256 жителей Волгоградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Прирост новых случаев ковида продолжает держаться на одном уровне. Но 20 января в Волгоградской области случился всплеск заболеваемости среди детей. За сутки коронавирусом заболели 10 малышей первого года жизни. Также заразились 11 детей от 1 года до 6 лет и 18 школьников 7-14 лет. Подтвердился диагноз у трех подростков 15-17 лет. Наибольшее число новых пациентов с ковидом в среду в возрасте 30-49 лет – 69 человек. Получили положительные результаты тестов 66 пенсионеров старше 65-ти лет и 63 волгоградца 50-64 лет. Заболели 16 молодых людей 18-29 лет. 20 января наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Волгограде – 108. Резкое увеличение пациентов в Волжском – 75 заболевших. Также сегодня заболели жители 15 районов Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 января Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Жирновском районе 19 новых случаев ковида, в Михайловском – 9. В Камышинском районе 8 жителей подхватили вирус, в Серафимовичском – 7. В Городищенском районе 6 новых заразившихся, в Котовском – 5. 4 человека заболели во Фроловском районе, по 3 – в Дубовском, Ольховском и Руднянском. В Урюпинском районе 2 новых пациентов с коронавирусом, в Клетском, Нехаевском, Новоаннинском и Новониколаевском – по одному.