Следователи Волгограда вычислили убийцу студента-медика

Следователи Волгограда смогли установить личность парня, который убил студента-медика. Им оказался местный волгоградец - житель Советского района Васильев Виталий Николаевич.

Задержать преступника пока не удалось. Его объявили в федеральный розыск.

Напомним, 17-летнего Тимура Гаврилова, который приехал в Волгоград из Азербайджана, убили ночью 13 июня в самом центре города. Тело парня обнаружили случайные прохожие. Убийца нанес ему почти двадцать ножевых ранений, после чего сбежал.

По факту жестокого убийства следователи тут же завели уголовное дело. Первым делом изучили все записи с камер видеонаблюдения. Убийцу зафиксировали сразу несколько камер. Однако опознать его было весьма проблематично - парень был в медицинской маске, а на голове - капюшон спортивной куртки. Кроме того, он буквально пробегал мимо камер, чтобы те его не смогли отчетливо зафиксировать.

Больше недели понадобилось правоохранителям, чтобы установить личность убийцы. Они опросили сотни волгоградцев и благодаря грамотному взаимодействию органов СУ СКР по Волгоградской области и регионального Главка МВД удалось выяснить, кто убил иностранного студента.

Известно, что преутспник проживал в Советском районе Волгограда. Фото СУ СК по Волгоградской области.

- Установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района Волгограда Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения. На его поиски брошены все силы полиции. Расследование и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются, - уточняют "КП-Волгоград" в СУ СК по региону.

Повторимся: задержать убийцу пока не удалось. Правоохранители просят помощи и обращаются ко всем, кому хоть что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - (8442) 30-44-44,

или в отделение дежурных следователей СУ СК по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20.

Напоминаем, звонки по этим номерам принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

Отметим, что брат убитого азербайджанца уверен, что Тимура зарезали не ради денег и не с целью ограбления, ведь у него даже телефона с собой не было, а кошелек обнаружили нетронутым рядом.

Тимур Гаврилов приехал в Волгоград из Азербайджана, чтобы получить профессию медика. Он был студентом первого курса Волгоградского медуниверситета и мечтал стать стоматологом. Его воспитывала одна мать. Женщина даже не смогла приехать в Волгоград из-за ограничений по коронавирусу. Тело ее сына доставили в Азербайджан. Его похоронили на родной земле.

Губернатор Волгоградской области, напомним, как только узнал о резонансном преступлении, тут же объявил награду за преступника. За поимку убийцы обещают 1 миллион рублей. Деньги выделяют на это из регионального бюджета.

Убийца попал на камеры видеонаблюдения. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/785056" frameborder="0"></iframe> Убийца иностранного студента-медика в Волгограде попал на камеру видеонаблюдения.

ВНИМАНИЕ

Следователи СУ СК по Волгоградской области разослали всем ориентировку на предполагаемого убийцу:

За нанесение колото-резаных ранений, в результате которых скончался уроженец Республики Азербайджан, студент 1 курса ВолгГМУ, разыскивается

Виталий Николаевич Васильев, 09.05.1998 года рождения.

Приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост – 180-185 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темные короткостриженные.

В день совершения преступления был одет: спортивная кофта с капюшонос темного цвета, шорты до колен, кроссовки серого цвета со светоотражающими вставками, на голове – бесйболка.

При задержании необходимо соблюдать меры личной безопасности, преступник может быть вооружен!