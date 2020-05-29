В лидерах по заболевшим Волгоград, Камышин и Урюпинск: карта распространения коронавируса на 29 мая

На утро 29 мая в Волгоградской области уже более 2700 зараженных коронавирусом и 18 смертей. Одна из умерших - врач-терапевт с 45-летним стажем. После вспышки коронавируса в Урюпинском интернате многие ожидали именно там увидеть самый большой прирост заболевших COVID-19. Но в Урюпинском районе за минувшие сутки выявили лишь 21 случай, а общее число инфицированных за день 133 человека. Почти полсотни новых заразившихся коронавирусом - 48 человек – на этот раз в Волгограде. Областной центр преодолел очередную моральную планку – число ковидных уже больше тысячи человек. Пять заболевших прибавилось в Волжском, итого 168. Еще одним лидером стал Камышин – плюс 12 случаев, всего 141. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 мая – три крупных города и 19 районов региона.

Среди новых заболевших 9 детей и 54 волгоградца старше 50-ти лет. Основная же масса случаев заражения ковидом на этот раз приходится на жителей региона в возрасте от 30 до 49 лет - 42 человека. Все они подхватили заразу внутри Волгоградской области. При этом лишь чуть 60% знают как и от кого.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 29.05.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, сразу 8 новых заразившихся коронавирусом на 29 мая обнаружено и в Николаевском районе Волгоградской области. Пять случаев зафиксировано в Среднеахтубинском, по четыре ковидных пациента выявили сразу в трех районах - Клетском, Палласовском и Серафимовичском.

Данные ИЦК.

Еще по три человека заболели коронавирусом в Городищенском, Даниловском, Котовском районах и Михайловке. По два новых случая в Старополтавском и Суровикинском. И шесть районов Волгоградской области 29 мая прибавили к спискам инфицированных ковидом по одному человеку. Среди них близкие к областному центру Быковский, Дубовский и Светлоярский. Здесь же Жирновский, где вспышка коронавируса зафиксирована в закрытом интернате в Красном Яре. По одному новому заболевшему и в Нехаевском и Руднянском районах.

За последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области составил 36%. Из соседей по ЮФО цифры выше только в Ростовской области. При этом оба региона в лидерах по заболеваемости в стране.