В интернате Волгоградской области растет число заболевших COVID-19

Одним из самых больших очагов коронавируса в Волгоградской области стал Урюпинский психоневрологический диспансер. В закрытом учреждении проживали и получали лечение и уход почти четыре сотни человек. В основном это пожилые люди, инвалиды. Кто занес заразу в интернат, который уже некоторое время был полностью закрыт на вход и выход даже для сотрудников, пока не разобрались. Роспотребнадзор проводит расследование. Всего под подозрением 431 человек. Накануне подтвердили коронавирус у 52 человек. Сегодня поставили такой диагноз еще нескольким десяткам проживающих и сотрудников. «О пневмонии у постояльца узнали только в больнице», - рассказывает о вспышке коронавируса в интернате руководитель облкомзащиты Лилия Заботина.

В прошлое воскресенье, 24 мая, у пожилого постояльца интерната резко упало давление после обеда. Он сердечник. Отвезли на «скорой» в больницу. Сделали КТ и обнаружили причину - двусторонняя пневмония. Хотя температуру в любом подобном учреждении всем поголовно измеряют дважды в сутки.

Сейчас десять постояльцев интерната, у которых подтвердили пневмонию, вывезли в волгоградскую областную больницу №3. В Урюпинской ЦРБ находятся 34 сотрудника и 9 клиентов. Остальные с легкой и бессимптомной формой заболевания без клинических проявлений лечатся в самом интернате. С каждым днем их число растет. В итоге здесь может оказаться более четырехсот заразившихся коронавирусом. Компьютерную томографию обещают сделать всем.

- У нас гораздо больше положительных анализов сейчас, - комментирует ситуацию заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

На подмогу в Урюпинск отправились врачи медицины катастроф, добровольцы и волонтеры. Сотрудники соцзащиты разделяют потоки. Здание интерната поделили на зоны. Больных и тех, кто только находится под подозрением, будут держать в изолированных друг от друга помещениях.

Тем временем, усиливают меры безопасности в других соцучреждениях региона. Есть еще немало таких, где вместе проживают до 500 человек. Все сотрудники домов престарелых, детских домов и интернатов перешли на месячные вахты. Их обязательно обследуют на коронавирус перед началом работы. Но некоторые успевают заразиться, пока пару дней ждут результат теста. Поэтому 15 из 31 учреждения региона теперь держат сотрудников перед вахтой в обсерваторе. На работу персонал выезжает из гостиницы.

Напомним, ранее стало известно о вспышке коронавируса еще в одном психоневрологическом интернате в Жирновском районе. Сейчас число зараженных выросло до 53-х. Вирус занес один из сотрудников.

Всего в Волгоградской области зафиксировано 2714 случаев коронавируса и 18 смертельных исходов.