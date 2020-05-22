2020-05-22T12:35:09+03:00
Общество

Число больных с COVID-19 в психинтернате Жирновска увеличилось до 53 человек

Еще один случай заражения медика зафиксирован в Волгоградской областной больнице №1
Наталья ГЛАЗУНОВА
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45 пациентов интерната находятся в Жирновской ЦРБ, еще 8 - в Камышине.45 пациентов интерната находятся в Жирновской ЦРБ, еще 8 - в Камышине.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация в Жирновске Волгоградской области, где очаг коронавируса вспыхнул в психоневрологическом интернате, находится на постоянном контроле облздрава и Роспотребнадзора. В момент заражения там находилось более ста человек. Поначалу положительный тест на COVID-19 был зафиксирован у 30-ти пациентов интерната. На сегодняшний день – к 22 мая – число коронавирусных больных там увеличилось до 53-х.

- 45 человек из этого интерната сейчас находятся в Жирновской райбольнице – для них развернут госпиталь. Еще восемь человек под особым наблюдением – в Камышинской больнице, - прояснил обстановку заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

Также чиновник подтвердил еще один факт заражения в медучреждении – коронавирус выявили у одного из сотрудников Волгоградской областной больницы №1. На данный момент на карантин там закрыли эндоскопическое отделение. Всех, кто контактировал с заболевшим отправили под меднаблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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