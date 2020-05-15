Маршрутки волгоградцам пока не вернут

15 Май 2020 2020-05-15T13:37:21+03:00

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«Верните маршрутки!», «Уехать же без маршрутных такси невозможно», «Автобусы переполнены по утрам», «Кому частники помешали?» - возмущаются волгоградцы в соцсетях. Вот уже полтора месяца в Волгограде и области не работают маршрутные такси. Их запретили в период самоизоляции по коронавирусу. Оставшиеся без работы и средств к существованию перевозчики писали обращения и клялись по максимуму обеспечивать карантинные меры в салонах. Но председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев на брифинге 15 мая заявил, что маршрутки волгоградцам в обозримом будущем не вернут, и объяснил, почему они не могут работать.

- В маршрутном такси, мы понимаем, что не решим проблему защиты. Поэтому сегодня у нас основная часть - это автобусы большой вместимости. Чтобы дать возможность людям свободно располагаться там. Как только у нас будет спад [заболеваемости], пойдут и маршрутные такси, - ответил на вопрос журналистов Анатолий Васильев.

Вот только автобусы, трамваи и троллейбусы не охватывают все микрорайоны города. И проблему безопасности, по мнению горожан, отсутствие маршруток не решает. Ведь муниципальный транспорт утром и вечером зачастую идет битком и о дистанции, какой-либо, в такой ситуации речи быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU